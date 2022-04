Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Peloton kondigde in november 2021 Guide aan - een op een tv aangesloten camera die is ontworpen voor krachttraining - en nu heeft het bedrijf zijn beschikbaarheid aangekondigd in het VK, de VS, Canada en Australië.

Peloton Guide is ontworpen om diegenen die geïnteresseerd zijn in krachttraining dezelfde meeslepende ervaring te bieden die Peloton biedt via zijn Bike-, Bike+- en Tread-producten.

Er zijn een aantal functies aan boord, waaronder de Movement Tracker, uw accountability-partner. Het verschijnt in de klas en moedigt je aan om je oefeningen te voltooien en je gewichten niet neer te leggen of te stoppen met hurken voordat je herhalingen zijn voltooid.

De Movement Tracker begrijpt honderden bewegingen en hun variaties, terwijl de Peloton-bibliotheek met klassen een reeks heeft die ermee compatibel is. Het zal weten of je bijvoorbeeld aan het springen bent in plaats van te hurken, dus geen vals spelen.

Er is ook een functie genaamd Zelfmodus waarmee je jezelf naast de instructeur kunt zien om je formulier te controleren, en met Bewegingsdetails kun je een beweging opzoeken als je het niet zeker weet voordat je het doet. Body Activity kijkt ondertussen naar je trainingsgeschiedenis en benadrukt de spiergroepen die je recentelijk hebt gewerkt.

Peloton Guide biedt ook een aantal nieuwe krachtklassen en programma's die voor Guide zelf zijn ontworpen. Deze omvatten Floor Bootcamp waar Jess Sims en Selena Samuela cardio- en krachttraining brengen in een programma van 12 lessen. Als dit zoiets is als de Bike Bootcamps, zijn we verkocht.

Peloton Guide is beschikbaar in het VK, de VS, Canda en Austraila vanaf 5 april 2022. Het begint bij $ 295 in de VS en £ 275 in het VK. Je moet je ook aanmelden voor het maandelijkse Peloton All-Access-lidmaatschap om toegang te krijgen tot de live en on-demand lessenbibliotheek van het bedrijf.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 23 juni 2021 Prime Day 2021 zit er nu op!

Nieuwe, alleen Guide-All-Access-leden krijgen een introductieprijs van $ 24/maand in de VS en £ 24/maand in het VK voor de rest van 2022. Vanaf januari 2023 wordt dit verhoogd tot $ 39/£ 39 per maand. Voor huidige Peloton All-Access-leden kan Guide zonder extra kosten aan hun lidmaatschap worden toegevoegd.

Geschreven door Britta O'Boyle.