(Pocket-lint) - Omdat thuistrainingen belangrijker zijn dan ooit tevoren, is Peloton de afgelopen jaren steeds sterker geworden en is het verder gaan dan het kernaanbod van spinfietsen om hardloop- en krachttrainingsapparatuur op te nemen in zijn abonnementsmodel.

Het bedrijf heeft nu de Peloton-hartslagband uitgebracht - een op de arm gedragen hartslagsensor, compleet met vijf LED-lampjes om u visueel te informeren over de huidige hartslagzone - die is ingesteld om de bestaande Peloton-hartslagmeter-borstband te vervangen.

Wacht, wat, waarom de borstband vervangen? Veel mensen houden er niet van om borstbanden te dragen vanwege het comfort. De nauwkeurigheid van borstbanden, die elektrische impulsen gebruiken om te meten, is echter veel groter dan op optische sensoren die zich traag aanpassen aan veranderende snelheden en vaak inconsistent zijn.

De nieuwe Peloton-hartslagband valt in deze optische sensorbeugel. Het mist ook ANT+-technologie, dus behalve Bluetooth kun je het niet koppelen met extra producten – vermoedelijk om de sensor te vergrendelen als onderdeel van het Peleton-pakket in plaats van gebruik met bredere systemen op te nemen.

Dat lijkt ons echter een vreemde zet, aangezien de huidige ANT+-sensoren - zoals de uitstekende Polar Verity Sense - al kunnen worden gekoppeld aan Peloton Bike+ en Peloton Tread. Vermoedelijk is het Peloton's manier om zijn Strength-platform te promoten - maar gezien de $ 90 overhead van de Peloton Heart Rate Band (het is op het moment van schrijven niet beschikbaar buiten de VS), is dat een hoge vraag.

De LED-verlichtingsfunctie van de hartslagzone is echter een leuk idee, hoe nauwkeurig die ook is of niet van een optische sensor.

Geschreven door Mike Lowe.