(Pocket-lint) - Peloton heeft meerdere functies, van Just Ride en Scenic Routes tot de overvloed aan aangeboden lessen. Er is ook een functie genaamd Lanebreak, die cardio en gaming combineert - wat is er niet dol op hé?

Dit is alles wat je moet weten over Peloton Lanebreak, inclusief hoe het werkt en hoe je het op je Peloton Bike of Bike+ krijgt.

Peloton Lanebreak is een functie die wordt aangeboden door Peloton die naast de functies Just Ride en Scenic Routes staat in het gedeelte 'Meer' van de Peloton Bike and Bike+-interface.

Lanebreak is ontworpen als een op ritme gebaseerde ervaring waarbij je je cadans of weerstand moet afstemmen op de signalen op het scherm en deze moet volhouden om de hoogst mogelijke score te behalen. Het is nog steeds een training, maar het is ook ontworpen als een spel.

Peloton Lanebreak heeft een virtuele zesbaans baan met een wiel op het scherm dat je moet besturen. Je wordt begroet met obstakels die synchroon lopen met het ritme van de muziek en er zijn doelen die je moet halen. Je regelt de cadans met je beensnelheid - zoals gewoonlijk, maar als je de Lanebreak-functie gebruikt, kun je met de weerstandsknop naar links of rechts draaien om de obstakels te vermijden en het stuur te besturen.

Er zijn een aantal verschillende niveaus beschikbaar in Lanebreak, van verschillende soorten trainingen zoals HIIT en Intervallen, tot specifieke afspeellijsten, en elk niveau biedt vier verschillende moeilijkheidsgraden, van beginner tot expert.

De levels variëren ook in lengte - tussen de vijf en 20 minuten - en er zijn ook verschillende muziekgenres, waaronder exclusieve David Bowie-remixen.

Lanebreak biedt ook drie verschillende soorten uitdagingen en manieren om vooruitgang te boeken. Deze uitdagingen omvatten Pickups, Streams en Breakers. Met pick-ups kunt u punten verdienen zolang u in de vereiste rijstrook blijft. Streams richten zich op cadans in ruil voor punten en Breakers, het draait allemaal om energie-output.

De Peloton Lanebreak-functie is goed en hoewel het even wennen is in termen van besturing, de eerste keer dat je het uitprobeert, zul je het snel onder de knie krijgen.

Zoals gezegd zijn er zes rijstroken op de virtuele baan en af en toe heb je de mogelijkheid om uit twee verschillende rijstroken te kiezen. De linkerzijde zal qua weerstand de gemakkelijkere kant zijn, terwijl de rechter moeilijker is. Kies de juiste en je krijgt meer punten (ongeveer 10 meer per stream).

Je draait aan de rode weerstandsknop om tussen de banen te bewegen en het idee is om zoveel mogelijk 'Beats' te verzamelen als ze in de banen verschijnen. Er zijn ook 'Breakers' die zo nu en dan verschijnen, waarbij je je output (combinatie van cadans en weerstand) moet verhogen om hem op te laden. Hoe meer je hem oplaadt, hoe meer punten je verdient. Tussen de 'Beats' en 'Breakers' bevinden zich 'Streams'.

Voor 'Streams' moet u de doelcadans afstemmen op en vasthouden aan het opgegeven bereik wanneer u zich in een Stream bevindt. Zodra je een Lanebreak-workout hebt voltooid en punten hebt verdiend voor de Beats, Breakers en Streams die je verzamelt, sta je op het wereldwijde klassement voor het niveau en de moeilijkheidsgraad die je hebt gekozen. Je krijgt ook maximaal drie sterren, afhankelijk van hoe goed je het doet op het niveau. Dit is gebaseerd op het aantal Beats, Streams en Breakers dat je voltooit.

Over het algemeen is het erg leuk en we kunnen zeker zien dat we verslaafd raken aan het proberen om drie sterren te behalen voor elke Lanebreak-training die we proberen.

Peloton Lanebreak wordt vanaf 16 februari 2022 voor leden uitgerold. Om toegang te krijgen, moet je er eerst voor zorgen dat je de nieuwste software gebruikt in een land dat de functie ondersteunt.

U moet hierom worden gevraagd wanneer u uw Bike of Bike+ inschakelt.

Zodra je Bike of Bike+ is bijgewerkt, ga je naar het gedeelte 'Meer' onder aan je Peloton-scherm waar je de functie Peloton Lanebreak vindt.

Peloton lanceerde de Lanebreak-functie op 16 februari 2022 voor gebruikers in de VS, Canada, het VK, Duitsland en Australië.

