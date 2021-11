Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Peloton heeft zijn nieuwste product geïntroduceerd: Peloton Guide. De op de tv aangesloten camera markeert Pelotons meest gewaagde stap in krachttraining.

Guide is een op een tv aangesloten camera die trainingen kan weergeven en uw bewegingen in realtime kan volgen om ervoor te zorgen dat u goed traint. Het beschikt ook over een ingebouwde microfoon en wordt geleverd met Pelotons onlangs bijgewerkte Peloton-hartslagband (normaal $ 89) en een afstandsbediening.

Peloton Guide is tot nu toe het goedkoopste product van Peloton. In de VS kost het $ 495.

Hoewel Peloton al lang krachttrainingslessen aanbiedt, is de Peloton-gids ontworpen om een meer volledige ervaring te bieden door gebruik te maken van wat Peloton zelfmodus noemt. Dit maakt gebruik van de ingebouwde camera van de gids om uw bewegingen te volgen en uw training op het scherm weer te geven, samen met instructeurs die helpen om te zien of u de training correct uitvoert. De gids heeft ook een microfoon, zodat je een les met je stem kunt afspelen, pauzeren, terugspoelen of vooruitspoelen.

U moet uw eigen trainingsapparatuur, zoals gewichten en weerstandsbanden, aanschaffen en gebruiken voor gebruik met de Guide-camera.

In eerste instantie biedt de Guide alleen lessen aan die gericht zijn op krachttraining - met alleen lichaamsgewicht of met extra gewichten. Peloton zei dat het van plan is om in de loop van de tijd ondersteuning voor meer soorten oefeningen toe te voegen. Het is onduidelijk of de Guide live lessen zal aanbieden voor krachttrainingen zoals het doet voor zijn Tread and Bike- producten.

Guide concurreert duidelijk met producten zoals de T empo Move , die $ 495 kost en inclusief gewichten is, maar met name je iPhone als camera gebruikt.

Peloton zei dat Guide-eigenaren zich moeten abonneren op een lidmaatschap van $ 12,99 per maand (dezelfde prijs als het app-only abonnement van Peloton) om de service te gebruiken. Als je echter al een loopvlak of fiets hebt en je abonneert op het All-Access-lidmaatschap van $ 39 per maand, hoef je niet meer te betalen om een Guide te gebruiken.

Peloton Guide zal als eerste gelanceerd worden in de VS en Canada in "begin 2022". Het zal ergens in 2022 ook naar het VK, Australië en Duitsland komen.

Omdat de Peloton-gids vol zit met een microfoon en een camera, ben je waarschijnlijk nieuwsgierig naar privacy. Nou, Peloton dacht daaraan en zei dat er een geïntegreerde cameracover is voor als je hem niet gebruikt, evenals een fysieke schakelaar om de microfoon uit te schakelen.

Bekijk de webpagina van Peloton voor de gids . Pocket-lint heeft ook de volgende uitgebreide gids over Peloton, het bedrijf, en alle producten die het aanbiedt: