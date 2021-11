Peloton heeft eindelijk een pauzeknop toegevoegd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Peloton is vooral bekend om zijn spinfietsen - de Bike en Bike+ - die beide uitstekend zijn, maar hoewel ze een veelvoud aan functies bieden , ontbrak er tot nu toe één belangrijk kenmerk: de mogelijkheid om te pauzeren.

Het Amerikaanse bedrijf liet in een blogpost weten dat het wachten voorbij was en de pauzeknop naar de Bike en Bike+ kwam "voor de kleine momenten waar je niet omheen kunt". De knop zal ook "binnenkort" naar het loopvlak komen, maar nog niet.

Met de pauzeknop kunnen Peloton Bike- en Bike+ -gebruikers On Demand-workouts pauzeren door het scherm ingedrukt te houden en te bevestigen dat u wilt pauzeren. Voorheen moesten gebruikers hun training stoppen, omgaan met wat ze moesten stoppen en vervolgens hervatten waar de training toen was in plaats van waar ze waren gebleven.

De introductie van de pauzeknop - die eerlijk gezegd al lang had moeten wachten - stelt gebruikers in staat alles te bevriezen totdat je weer verder gaat. De klasse, voortgang en geaggregeerde statistieken komen volledig tot stilstand. U verliest uw positie op het Leaderboard, maar u blijft vermeld op het "Hier Nu" Leaderboard en dit wordt ook weerspiegeld in uw trainingsoverzicht en scorekaart.

Gebruikers zullen ook blij zijn te weten dat het pauzeren van een les geen invloed heeft op uw vermogen om vooruitgang te boeken in programmas, uitdagingen, prestaties, streaks, mijlpalen of persoonlijke records. De pauzeknop wordt nu uitgerold naar Peloton Bike en Bike+, dus zorg ervoor dat je updates installeert wanneer daarom wordt gevraagd wanneer je op je volgende rit springt.