(Pocket-lint) - Peloton heeft een paar machines in zijn portfolio , waaronder twee fietsen en twee loopbanden, maar het maakt niet uit welke je in huis hebt, het principe is hetzelfde: train erop en kijk naar de enthousiaste Peloton-instructeur op het grote scherm ervoor van jou.

De Peloton-ervaring zit echter diep. Er zijn functies en functies ingebouwd in de machines - waarvan sommige niet zo gemakkelijk te vinden zijn - dus terwijl je gewoon op het loopvlak kunt springen en rennen, of op de fiets kunt springen en met de instructeurs kunt rijden, is er zoveel meer dan alleen voldoet het oog om u te helpen uw doelen te bereiken.

We hebben al die functies van de Peloton Bike+ onderzocht om deze lijst met tips en trucs samen te stellen, waarvan we hopen dat ze je zullen helpen om het meeste uit je Peloton Bike of Bike+ te halen.

Niet zo evident deze. Live lessen verschijnen in de rechterbovenhoek van het scherm, evenals op het tabblad Schema. Om deel te nemen aan een live les, moet je jezelf tellen of op deelnemen tikken als je net op tijd of een beetje laat bent.

Tik op het tabblad Schema onderaan je Peloton Bike/Bike+ display > Tik op de datum waarop je een live les wilt doen > Scroll naar beneden door de beschikbare lessen > Tik op Tel me in of Doe mee als je de klasse waar je zin in hebt.

Als je wilt zien welke live lessen er komen op Peloton Bike of Bike+, ga dan naar het tabblad Schema onderaan het scherm. Het scherm dat verschijnt, toont je automatisch alle live lessen voor die dag.

Er zijn een aantal programmas op de Peloton Bike en Bike+, ontworpen om je te helpen je doelen te bereiken, of dat nu het leren van de Peloton-manier is op het gebied van rijden, een kernprogramma doen om je kern te versterken, of bijvoorbeeld een pilates-programma doen.

Tik op het tabblad Programmas onder aan het scherm > Selecteer het programma dat u wilt starten. Ze variëren in lengte, maar ze vereisen elk dat je een bepaald aantal trainingen per week doet.

We hebben een aparte functie om je Apple Watch aan te sluiten op de Peloton Bike+, maar als je een Watch Series 3 of nieuwer hebt en je hebt de Bike+, dan kun je de twee met GymKit verbinden . Start een compatibele rit op Peloton > Houd je Apple Watch boven aan het scherm bij de camera > Druk op Connect op je Apple Watch > Druk op Start op je Peloton-scherm.

Houd er rekening mee dat niet alle ritten compatibel zijn met GymKit, bijvoorbeeld de Bike Bootcamps en Strength-lessen niet.

Uitdagingen zijn uitstekend om je gemotiveerd te houden op Peloton. Er is er een voor het jaar genaamd The Annual, maar er zijn ook maandelijkse die perfect zijn om je die extra reden te geven om op de fiets te stappen, zelfs als je 20 redenen kunt bedenken om dat niet te doen.

Tik op Uitdagingen onderaan het scherm > Tik op Doe mee voor een van de uitdagingen die in jouw straat klinken. Alles waaraan u deelneemt, wordt hier ook weergegeven, met een voortgangsbalk die aangeeft hoe goed u op schema ligt om ze te voltooien. Je ziet ook alle uitdagingen waaraan je deelneemt als je naar beneden scrolt op het tabblad Start.

Er zijn een aantal manieren om een training op Peloton te verwijderen. Een van de snelste is om op je gebruikersnaam in de linkerbenedenhoek te tikken > Tik op Trainingsgeschiedenis > Veeg van rechts naar links op een training uit de lijst die je wilt verwijderen > Tik op Workout verwijderen.

Je kunt ook op een training in de lijst tikken, naar de onderkant van de statistieken en grafieken aan de rechterkant scrollen en onderaan op Workout verwijderen tikken.

Het korte antwoord hierop is dat je dat niet kunt. Zodra u een Peloton-training start - live of op aanvraag - kunt u deze niet pauzeren. Je kunt de rit verlaten en daarna terugkomen, maar je komt terug in de rit waar deze is, in plaats van waar je was gebleven.

Het is niet mogelijk om een instructeur op Peloton aan te tikken en als zodanig favoriet te maken. Je kunt echter wel een bladwijzer maken voor trainingen van je favoriete instructeurs en ritten van je favoriete instructeurs beoordelen. De instructeur komt uiteindelijk terecht in het gedeelte Je instructeurs van het tabblad Home.

Als je meer wilt weten over een van de instructeurs, of alleen hun lessen wilt zien, kun je op de drie stippen rechtsonder in je Peloton-scherm tikken en op instructeurs in het menu tikken. Hier kun je de instructeur kiezen waar je meer over wilt weten.

Om een rit op Peloton te bookmarken, tik je op het bladwijzertabblad rechtsboven een ritkaart die je interesseert.

Als je een bladwijzer hebt gemaakt voor een aantal ritten of lessen op Peloton, maar je weet niet waar ze terechtkomen, ga dan naar het tabblad Lessen op je scherm > Tik op Filters in de rechterbovenhoek > Zet bladwijzer aan > Tik op Toon lessen op de onderkant. Je gebookmarkte lessen zullen dan verschijnen waaruit je kunt kiezen.

Peloton heeft geen tekort aan klassen, dus filteren is de sleutel om snel te vinden wat je zoekt. Tik op het tabblad Lessen onderaan het scherm > Tik bovenaan op het type training dat je wilt doen - Fietsen, Bootcamp, Kracht, Cardio, enz. > Tik op Filter in de rechterbovenhoek > Filter op lengte, instructeur , Muziek, Soort les, Ondertitels, Sessies, Bladwijzer, Afgenomen, Niet opgenomen, Gewichten, Geen gewichten > Tik onderaan op Lessen weergeven. Tik rechtsboven op Wissen om alle filters te wissen en opnieuw te beginnen, of tik nogmaals op een filter om deze te verwijderen.

U kunt ervoor kiezen om te filteren op zoveel of weinig categorieën als u wilt. We houden bijvoorbeeld van Intervals and Arms-ritten en we zijn een grote fan van Alex Toussaint, dus we tikken op Fietsen, filteren dan op 30 of 45 minuten onder lengte, Alex Toussaint onder instructeur en dan tikken we gewoon op Gewichten en alle Arms and Intervals-ritten door Alex verschijnen.

Als je er zeker van wilt zijn dat er niet wordt gevloekt in je Peloton-klas - misschien zijn de kinderen dichtbij, of misschien reageer je gewoon niet goed op vloeken - kun je lessen verbergen die expliciete taal bevatten.

Tik op je gebruikersnaam in de linkerbenedenhoek > Tik op het rode tandwiel Instellingen rechtsboven je naam en foto > Tik op Voorkeuren > Vink het vakje aan naast Verberg clases die mogelijk expliciete taal bevatten.

Het is mogelijk om pre- en postnatale lessen te verbergen, maar dit is alleen beschikbaar voor lessen op aanvraag. Je zult nog steeds pre- en postnatale live lessen zien.

Tik op je gebruikersnaam in de linkerbenedenhoek > Tik op het rode tandwiel Instellingen rechtsboven je naam en foto > Tik op Voorkeuren > Vink het vakje aan naast Verberg pre-/postnatale lessen.

Je kunt een klasse kiezen op de Peloton Bike en Bike+, of je kunt ervoor kiezen om gewoon te rijden en je statistieken op het scherm te laten verschijnen. Als je gewoon wilt rijden, tik je op het tabblad Meer onderaan het scherm en selecteer je Begin met rijden onder het tabblad Just Ride.

Naast lessen en de mogelijkheid om gewoon te rijden, biedt Peloton ook Scenic Rides, waarmee je naar schilderachtige routes van over de hele wereld kunt rijden. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om 10 km Big Sur te rijden.

Tik op het tabblad Meer onder aan het scherm > Kies Routes bekijken onder de optie Scenic Ride > Tik op een route die je aanspreekt.

Power Zones-ritten op Peloton zijn gericht op het bereiken van specifieke outputniveaus op verschillende tijdstippen, met als doel u te helpen uw kracht, uithoudingsvermogen en algehele prestaties te verbeteren. Er zijn in totaal zeven zones, die elk een doeluitvoerbereik vertegenwoordigen. Zone 7 kan bijvoorbeeld worden bereikt wanneer u werkt met een output van 190 of meer.

U kunt een geschat Functioneel Drempelvermogen (FTP) selecteren, het hoogste vermogen dat u een uur lang kunt volhouden, op basis van uw gewicht en geslacht, of u kunt een aangepaste waarde kiezen. Het wordt aanbevolen om een maximale inspanningstest van 20 minuten uit te voeren om deze waarde te bepalen.

Als je ervoor kiest om Power Zone-training of lessen te doen, wil je Power Zones weergeven, die onder aan het scherm verschijnen. Tik op je gebruikersnaam in de linkerbenedenhoek van het scherm > Tik op het rode instellingentandje bovenaan je naam en foto > Tik op Voorkeuren > Vink het vakje aan naast Display Power Zones > Kies Geschat of Aangepast.

Peloton heeft een high five-functie waarmee je een virtuele high five naar een ander lid van de community kunt sturen en high fives terug kunt krijgen. Het werkt voor On Demand en Live lessen en het is een leuke manier om je mede Pelotoners wat aanmoediging te geven.

Om een high five te sturen, tik je tijdens een training op de avatar van de persoon naast de leaderboardnaam van een lid aan de rechterkant van je scherm. Ze krijgen een melding aan de linkerkant van hun scherm, net als jij als iemand je een high five geeft.

Tijdens een Peloton-fietstraining zullen instructeurs je een reeks geven om te proberen tussen te komen voor zowel cadans als weerstand. Soms kan dat bereik - en proberen eraan te voldoen - meer kwaad dan goed doen. Het is echter mogelijk om beide gemakkelijk te verbergen, zodat u zich kunt concentreren op hoe u zich voelt, in plaats van te proberen een bepaald aantal te ontmoeten.

Om het cadansbereik te verbergen, tikt u tijdens een training op de pijl rechts van het cadansbereik. Om het weerstandsbereik te verbergen, tik je op de pijl rechts van het weerstandsbereik.

Sessies is een functie op Peloton die beschikbaar is voor hardloop- en fietsworkouts die 20 minuten of langer duren. Hiermee kun je een live leaderboard zien voor een on-demand les waarbij leden op hetzelfde moment met de les zijn begonnen. Sessies starten elke vijf minuten en u kunt ervoor kiezen om te wachten tot de sessie begint, of u kunt deze overslaan en meteen beginnen.

De functie Hier Nu is een tabblad op het scorebord dat aan de rechterkant van uw scherm verschijnt wanneer u een On Demand-les volgt. Het zal je de leden laten zien die op dat moment dezelfde les volgen als jij, zodat je gemotiveerd blijft door bijvoorbeeld een ander lid op het bord te proberen te pakken te krijgen.

Er is een functie op Peloton genaamd Stacked Classes waarmee je je perfecte workout kunt samenstellen door de lessen die je wilt doen in de rij te zetten en ze aan je Stack toe te voegen, zodat je naadloos tussen de lessen kunt overschakelen.

U kunt bijvoorbeeld een training voor armkracht toevoegen, gevolgd door een rit, gevolgd door een afkoelrit naar een stapel.

Zoek de eerste training die je wilt doen en tik op het pictogram met de twee rechthoeken en het +-symbool. Herhaal dit met alle andere trainingen die u aan uw stapel wilt toevoegen. Om de stapel te bekijken, tikt u op de twee rechthoeken met het +-symbool rechtsonder in uw scherm. U kunt de stapel wijzigen of op start drukken om aan de slag te gaan. Zodra je de eerste training hebt voltooid, zie je bovenaan de optie Doorgaan met stapelen om naar de volgende training te gaan.

Collecties zijn een reeks lessen met een bepaald thema, bijvoorbeeld muziekartiesten of pilates. Als je bijvoorbeeld Pilates of Yoga wilt leren, zijn de Collecties een goede plek om lessen in die categorieën te vinden.

Tik op het tabblad Lessen onderaan het scherm > Tik op Collecties in de linkerbovenhoek > Kies de Collectie waarin je geïnteresseerd bent > Selecteer een les uit de Collectie.

Een toegift is een les die eerder is opgenomen, maar opnieuw wordt uitgezonden alsof het een live les is. Je kunt ervoor kiezen om Encore-lessen weer te geven in de lijst met live lessen, of ervoor kiezen om ze te verbergen.

Tik op het tabblad Schema onder aan je scherm > Schakel Toon toegiften weergeven in of uit.

Op het tabblad Peloton Home worden ritaanbevelingen weergegeven op basis van wat u eerder hebt gedaan, evenals trainingen die nuttig voor u kunnen zijn op basis van wat u hebt gedaan.

In de balk met dagelijkse keuzes van het tabblad Start zie je ritaanbevelingen voor Your Usual, A Quick Workout, Something New, A Challenge, Strength Building en A Stretch.

Bovenaan de Home-tab op het scherm van de Peloton Bike, zie je hoe goed je het die week doet in termen van de dagen dat je een training hebt gedaan. U ziet ook opmerkingen over eventuele strepen, bijvoorbeeld een vijfdaagse streak.

Om je volledige activiteit te zien, ga je naar je gebruikersnaam linksonder in het scherm > Tik op Activiteit. Je ziet dan een grafiek van je activiteit, die je bovenaan kunt filteren of op Geschiedenis bekijken in de rechterbovenhoek kunt tikken voor een overzicht van je trainingen.

Peloton houdt van een prestatie. Je hebt misschien gemerkt dat instructeurs gebruikers in ritten roepen en dingen zeggen als Happy 100 of Happy 300 of Happy First Ride.

Als je wilt zien welke prestaties je hebt behaald, tik je op je gebruikersnaam in de linkerbenedenhoek > Tik op prestaties in het paneel. Er verschijnt hier een lijst met je prestaties, samen met de volgende die je kunt proberen.

Je kunt een samenvatting zien van hoe je het de vorige maand op Peloton hebt gedaan, met statistieken inclusief je actieve dagen, aantal verschillende trainingen, topinstructeur en beste output, onder andere.

Tik op je Gebruikersnaam linksonder in het scherm > Tik op Kalender in de balk aan de linkerkant > Scroll omhoog en omlaag door de verschillende kalendermaanden aan de rechterkant van het scherm.

Een van de beste dingen van Peloton is de gemeenschap, met high fives best wel iets. Je kunt echter ook vrienden volgen die je hebt, en trainen met vrienden als je dat wilt.

Om vrienden op Peloton te vinden, tik je op je gebruikersnaam in de linkerbenedenhoek > Selecteer Leden zoeken in de linkerbovenhoek > Voer de gebruikersnaam van je vriend in of kies ervoor om verbinding te maken met Facebook om Facebook-vrienden op Peloton te vinden.

Om met vrienden op Peloton te rijden, kun je een sessie plannen in de Peloton-app en de uitnodiging delen. Je vriend krijgt dan een paar minuten voordat de geplande sessie begint een waarschuwing, net als jij op zowel de Peloton-app als je Peloton Bike. Tik op Deelnemen aan sessie en je kunt gaan rijden met vrienden.

Om vrienden te videobellen op Peloton, moet je elkaar al volgen. Je moet dan deelnemen aan dezelfde les als je vriend. Ga vanaf hier tijdens een training naar het gedeelte Hier nu van het scorebord aan de rechterkant van je scherm en tik op de naam van je vriend. Je kunt dan op Praten tikken om ze te videobellen, ervan uitgaande dat je vriend de functie heeft ingeschakeld.

Mogelijk bent u afgevallen sinds u uw Peloton-fiets voor het eerst kreeg, en misschien wilt u uw persoonlijke profiel bijwerken om dit weer te geven.

Tik op uw gebruikersnaam in de linkerbenedenhoek> Tik op het rode instellingentandwiel bovenaan het scherm boven uw gebruikersnaam en afbeelding> Tik op Gewicht> Dienovereenkomstig aanpassen.

Je hoeft geen profielfoto op je Peloton-account te hebben, maar dat kan als je dat wilt. Om er een toe te voegen of te wijzigen, tikt u op uw gebruikersnaam in de linkerbenedenhoek> Tik op het bewerkingssymbool in de grote cirkel boven uw gebruikersnaam> Kies een nieuwe foto maken of Facebook-afbeelding importeren.

Als je je foto op een later tijdstip wilt wijzigen, tik je op je gebruikersnaam in de linkerbenedenhoek > Tik op het instellingentandwiel bovenaan het scherm boven je gebruikersnaam > Tik op Afbeelding wijzigen.

Peloton registreert uw persoonlijke records, zodat u kunt proberen ze te verbeteren. U kunt uw persoonlijke records bekijken door op uw gebruikersnaam linksonder in het scherm te tikken. Uw persoonlijke records verschijnen rechtsonder in het scherm in een paneel.

Als u uw Persoonlijke records wilt beheren, tikt u op uw gebruikersnaam in de linkerbenedenhoek > Tik op Persoonlijke records beheren rechtsonder in het scherm.

Peloton ondersteunt maximaal zes gebruikers onder één lidmaatschap, maar u moet ervoor zorgen dat elke gebruiker zijn eigen profiel heeft om de juiste aanbevelingen voor u te krijgen, evenals de juiste statistieken en een overzicht van uw eigen individuele prestaties en inspanningen.

Om van gebruiker te wisselen, tikt u op de twee pijlen in de linkerbenedenhoek van het scherm en tikt u op het juiste gebruikersprofiel voordat u aan een training of rit begint.

Met tags op Peloton kun je verschillende elementen van je persoonlijkheid uitdrukken en contact maken met andere leden die dezelfde interesses hebben, zoals #PelotonDads of #PelotonMoms. U kunt maximaal 10 tags tegelijk aan uw profiel toevoegen en u kunt vóór elke training de tag kiezen die u als uw primaire tag wilt instellen.

Tik op je gebruikersnaam in de linkerbenedenhoek > Tik op Tags toevoegen onder je profielfoto en gebruikersnaam in het paneel aan de linkerkant > Tik op Tags toevoegen of Verkennen > Kies de gewenste tags. Als je er meerdere hebt, kun je hier de hoofdtag selecteren die je op het Leaderboard wilt weergeven.

De Peloton Streefscore is een persoonlijke, niet-competitieve maatstaf die de intensiteit van je training meet, gebaseerd op hoeveel tijd je in elke hartslagzone doorbrengt. Je kunt Strive Score helemaal uitschakelen, en je kunt er ook voor kiezen om het voor anderen in de klas te verbergen, evenals voor hartslagzones.

Tik op je gebruikersnaam in de linkerbenedenhoek > Tik op het rode instellingentandwieltje bovenaan je naam en foto > Tik op Voorkeuren > Vink het vakje naast Track and Display Strive Score aan of uit > Vink het vakje vervolgens aan of uit om Mijn Streefscore en hartslagzones te verbergen voor anderen in de klas.

Peloton maakt het mogelijk om te videochatten met andere gebruikers die je volgt en die jou volgen. Als u niet wilt dat gebruikers u kunnen videobellen, is het mogelijk om de functie uit te schakelen.

Tik op je gebruikersnaam in de linkerbenedenhoek > Tik op het rode instellingenwieltje bovenaan het paneel aan de linkerkant > Selecteer het tabblad Sociaal > Vink het vakje naast Videochat inschakelen aan of uit.

Het Peloton-klassement verschijnt aan de rechterkant wanneer je deelneemt aan een rit. Standaard worden uw geslacht en leeftijdsgroep - zoals V of M, 30 of 40 - onder uw gebruikersnaam weergegeven, zodat andere gebruikers die de les volgen, deze kunnen zien.

Als u uw leeftijdsgroep en geslacht wilt verbergen, tikt u op uw gebruikersnaam in de linkerbenedenhoek > Tik op het rode instellingentandwiel bovenaan het paneel aan de linkerkant > Selecteer het tabblad Sociaal > Vink het vakje vervolgens aan of verwijder het vinkje naar Leeftijdsgroep/geslacht zichtbaar op leaderboard.

Het is mogelijk om je hele profiel privé te maken op Peloton, wat betekent dat alleen leden die je goedkeurt je profiel en trainingsgeschiedenis kunnen zien.

Tik op je gebruikersnaam in de linkerbenedenhoek > Tik op het rode instellingenwieltje bovenaan het paneel aan de linkerkant > Selecteer het tabblad Sociaal > Vink het vakje naast Privéprofiel aan of verwijder het vinkje.

Sommige Peloton-instructeurs geven lessen met afspeellijsten voor bepaalde artiesten. Cory doet bijvoorbeeld enkele Britney Spears-ritten en Spice Girl-ritten. Er zijn wel anderen. Je kunt toegang krijgen tot ritten met een focus op een muziekartiest door te tikken op het tabblad Klassen > Op collecties klikken in de linkerbovenhoek > Artiestenserie > Zoek je favoriete muziekartiest in de lijst.

U kunt ook op het tabblad Start tikken en naar beneden scrollen. Er is een paneel Aanbevolen artiesten waarin artiesten worden weergegeven op basis van je eerdere ritten en feedback. Als je op een artiest tikt, zie je alle lessen met hun muziek.

Soms hebben ritten titels die je vertellen wat voor soort muziek ze zullen hebben, andere keren is het niet zo voor de hand liggend. Als je wilt controleren waar je naar luistert terwijl je het uitzweet op de fiets, dan kan dat.

Tik op de les die je overweegt te doen > Tik op Afspeellijst bekijken.

Als er een nummer opkomt tijdens een training waar je van houdt, kun je het opslaan in je profiel, zodat je er later op terug kunt komen. Tijdens een training verschijnt er een muzieksymbool aan de linkerkant van je scherm, tik erop om het nummer te zien dat wordt afgespeeld. Tik op het hart om een nummer favoriet te maken.

Alle nummers die je favoriet bent op Peloton gaan naar een speciale plek zodat je ze allemaal kunt bekijken. Om je favoriete nummers te vinden, tik je op je gebruikersnaam in de linkerbenedenhoek > Tik op Muziek in het paneel. Al je favoriete nummers verschijnen hier.

We hebben een aparte functie die wat meer details biedt over hoe je je favoriete Peloton-nummers kunt synchroniseren met Apple Music of Spotify. In een notendop, tik op je gebruikersnaam in de linkerbenedenhoek > Tik op Muziek > Tik rechts op Verbinden > Kies Verbinden naast Apple Music of Spotify, afhankelijk van je voorkeur.

Zodra je je Spotify- of Apple Music-account aan Peloton hebt gekoppeld, zie je een afspeellijst verschijnen met de naam My Peloton Music by [username].

Tijdens een training kun je ervoor kiezen om de originele mix te hebben - dat is een combinatie van instructeur en muziek, meer muziek of meer instructeur. Wanneer u een training start, drukt u op de knop Volume omhoog of Volume omlaag aan de rechterrand van het scherm en selecteert u uw voorkeur.

Het is de moeite waard om een hartslagmeter aan te sluiten op uw Peloton Bike of Bike+ om ervoor te zorgen dat u nauwkeurigere gegevens van uw trainingen krijgt. Je kunt Apple Watch gebruiken als je de Bike+ hebt of als je een app van derden gebruikt, of je kunt een alternatieve hartslagmeter gebruiken.

Tik op Instellingen in de rechterbovenhoek van het scherm > Tik op Hartslagmeter in het vervolgkeuzemenu > Kies uw apparaat in de lijst. Als u het niet ziet, tikt u op Ga naar Bluetooth-instellingen en selecteert u Nieuw apparaat koppelen en volgt u de instructies.

Om het volume op je Peloton Bike of BIke+ te verhogen, tik je op de volumeknoppen aan de rechterrand van het scherm. U kunt ook op instellingen boven aan uw scherm tikken en de volumeschuifregelaar verplaatsen.

Om de helderheid van het scherm op de Peloton Bike aan te passen, tik je op Instellingen in de rechterbovenhoek van het scherm. Vanaf hier ziet u een optie Schermhelderheid met een schuifregelaar. Schuif om de helderheid omhoog of omlaag aan te passen.

Peloton heeft een wifi-verbinding nodig om te werken, dus als je je wifi-netwerk wijzigt, moet je ervoor zorgen dat je je Peloton-instellingen bijwerkt. Tik op Instellingen in de rechterbovenhoek van uw scherm > Tik op Wi-Fi > Selecteer het netwerk uit de lijst en voer het wachtwoord in.

Om een Bluetooth-koptelefoon te verbinden met je Peloton Bike of Bike+, tik je op Instellingen in de rechterbovenhoek van je Peloton-scherm > Tik op Bluetooth Audio. Zorg ervoor dat uw hoofdtelefoon in de Bluetooth-koppelingsmodus staat. Als ze niet in de lijst met beschikbare apparaten verschijnen, tikt u op Bluetooth-instellingen > Nieuw apparaat koppelen > Volg de instructies op het scherm.

Voor degenen die specifiek Apples AirPods willen aansluiten op hun Peloton Bike of Bike+, hebben we een aparte feature met wat meer details, maar de algemene jist staat hieronder.

Tik op Instellingen in de rechterbovenhoek van je scherm > Tik op Bluetooth Audio > Houd de knop op de achterkant van de AirPods of AirPods Pro ingedrukt totdat deze wit knippert > Tik op Verbinden naast je AirPods in de lijst op het Peloton scherm.

Als je een bedrade hoofdtelefoon hebt in plaats van een Bluetooth-koptelefoon, kun je deze aansluiten op de Peloton Bike of Bike+ door ze in de poort net onder het stuur in het midden te steken.

De Peloton Bike en Bike+ hebben beide een camera aan de bovenkant van het scherm. Deze camera heeft een fysieke kapschakelaar, dus als je de camera wilt uitschakelen, zorg er dan voor dat de kap helemaal naar links zit.

Je kunt je Peloton-scherm casten naar een compatibele tv, wat handig is als je een krachttraining wilt doen en je hebt geen Bike+, waarmee je bijvoorbeeld je Peloton-scherm kunt draaien.

Tik op Instellingen rechtsboven in je scherm > Tik op Scherm casten > Tik op je tv in de lijst met beschikbare apparaten.

Je kunt Peloton verbinden met Facebook, wat je om een aantal redenen zou kunnen doen. De eerste zou kunnen zijn om een profielfoto te importeren, de tweede zou kunnen zijn om vrienden op Peloton te vinden via Facebook, wat gemakkelijker is dan hun gebruikersnaam te achterhalen.

Tik op je gebruikersnaam in de linkerbenedenhoek > Tik op het rode instellingentandwiel in de rechterbovenhoek van het linkerdeelvenster > Tik op Sociaal > Vink het vakje naast Facebook Connected aan. Dit zal u vervolgens vragen om naar www.facebook.com/device te gaan en de code in te voeren die op uw Peloton-scherm wordt weergegeven. U kunt ervoor kiezen om de Facebook-app of de browser te gebruiken. Tik op Goedkeuren wanneer daarom wordt gevraagd. Je hebt dan Facebook verbonden met je Peloton.

Je kunt Peloton en Strava met elkaar verbinden, zodat Peloton-workouts automatisch worden opgeslagen in Strava, of je nu rent of fietst.

Tik op je gebruikersnaam in de linkerbenedenhoek > Tik op het rode instellingentandje in de rechterbovenhoek van het linkerdeelvenster > Tik op Sociaal > Vink het vakje naast Stava Connected aan > Log in op je Strava-account en volg de instructies .

Net als Strava kun je Peloton en Fitbit verbinden, zodat Peloton je trainingen automatisch aan je Fitbit toevoegt.

Tik op je gebruikersnaam in de linkerbenedenhoek > Tik op het rode instellingentandwiel in de rechterbovenhoek van het linkerpaneel > Tik op Sociaal > Vink het vakje aan naast Mijn ritten automatisch op Fitbit plaatsen > Log in met je Fitbit-account > Selecteer de informatie die u wilt delen > Tik op Toestaan. Dat is het.

Kort antwoord voor deze, nee. Peloton gebruikt een aangepaste versie van Android, maar er is geen manier om apps te downloaden, zoals Netflix of Prime Video. Het kan ook niet worden gebruikt om tv te kijken.

Nog een kort antwoord, nee dat kunnen ze niet. De camera bovenaan het scherm is voor videobellen met vrienden die je volgt op Peloton of voor het maken van een profielfoto. Maak je geen zorgen, die super enthousiaste instructeurs kunnen niet zien wanneer je niet de moeite neemt of wanneer je tegen ze vloekt omdat ze je vertellen dat je die weerstand moet verhogen.

De Peloton Bike en Bike+ gebruiken Delta-compatibele schoenplaatjes, die je vastklikt met de Peloton-schoenen, of elke schoen met een opstelling met drie gaten. Om los te maken, richt je je tenen naar binnen in de richting van de fiets en je hiel naar buiten. Om in te klikken, lijnt u eenvoudig de voorkant van uw voet uit met de schoenplaat en drukt u deze naar beneden.