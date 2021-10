Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn zoveel goede dingen over Peloton , het is geen wonder dat het zon enorme gemeenschap heeft, maar een van de beste dingen die we ervaren, is de muziek in de trainingen.

Ontelbare keren hebben we onze billen op het zadel geklapt, op het enorme display vooraan op start gedrukt en een belter van een nummer door de ingebouwde luidsprekers gepompt. Of het nu Spice Girls of Mary J Blige is, de afspeellijsten zijn ongeëvenaard en weten je te motiveren om je benen in beweging te houden, zelfs op de dagen dat sporten het laatste was waar je zin in had.

Het is mogelijk om een afspeellijst voor een training te zien voordat je ermee begint om te zien of de muziek een beetje van jou is, en tijdens elke training verschijnt elk nummer aan de linkerkant van het scherm terwijl het wordt afgespeeld. Als je tijdens het afspelen op het hartje naast een nummer tikt, slaat Peloton je muziek op een speciale plaats op, die je vervolgens kunt bekijken vanaf je profielscherm.

Je kunt echter ook Apple Music en Spotify verbinden, die vervolgens een afspeellijst maken in respectievelijk de Apple Music- en Spotify-apps, zodat je mee kunt gaan met de nummers terwijl je je huis schoonmaakt of de schoolloop doet, en niet alleen tijdens het rijden of hardlopen .

Hier leest u hoe u Apple Music en Spotify met Peloton verbindt om uw opgeslagen muziek van uw Peloton-workouts te bekijken.

Volg deze stappen om Apple Music en Peloton te verbinden om je favoriete Peloton-muziek in de Apple Music-app te bekijken:

Tik op je gebruikersnaam in de linkerbenedenhoek van het Peloton-scherm Tik op Muziek in het paneel aan de linkerkant Tik op Verbinden in het paneel aan de rechterkant Tik op Verbinden naast Apple Music in het pop-upvenster Log in met je Apple ID en wachtwoord Typ de tweefactorauthenticatiecode in Tik op Toestaan

Zodra je die stappen hebt gevolgd, wordt je Peloton verbonden met je Apple Music-account. Volg deze stappen om je opgeslagen Peloton-muziek in Apple Music te bekijken:

Open de Apple Music-app Tik onderaan op het tabblad Bibliotheek Tik op Afspeellijsten Scroll naar beneden en je ziet "Mijn Peloton-muziek door [je Peloton-gebruikersnaam] Tik erop om al je opgeslagen Peloton-nummers te zien

Volg deze stappen om Spotify en Peloton te verbinden om je favoriete Peloton-muziek in de Spotify-app te bekijken:

Tik op je gebruikersnaam in de linkerbenedenhoek van het Peloton-scherm Tik op Muziek in het paneel aan de linkerkant Tik op Verbinden in het paneel aan de rechterkant Tik op Verbinden naast Spotify in het pop-upvenster Log in met je Spotify-account en wachtwoord Tik op Akkoord

Zodra je die stappen hebt gevolgd, wordt je Peloton gekoppeld aan je Spotify-account. Volg deze stappen om je opgeslagen Peloton-muziek in Spotify te bekijken:

Open de Spotify-app Tik onderaan op het tabblad Uw bibliotheek Tik bovenaan op Afspeellijsten Scroll naar beneden en je ziet "Mijn Peloton-muziek door [je Peloton-gebruikersnaam] Tik erop om al je opgeslagen Peloton-nummers te zien