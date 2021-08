Peloton roeier hints verschijnen in code

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Pelotons zoektocht om langzaam elk deel van de thuisfitnessmarkt te koloniseren, lijkt door te gaan, als de laatste rapporten kloppen. Het lijkt erop dat roeimachines een van de volgende grote projecten worden, volgens details van de nieuwste app-updates.

De wijzigingen aan de Peloton-app onder de motorkap werden opgemerkt door 9to5Google en hebben een aantal tekstregels toegevoegd die alleen echt kunnen gaan over hoe je een roeimachine veilig kunt gebruiken, waaronder:

"Dit is de drive-positie van je slag. Ga rechtop zitten op de roeier met je armen gestrekt en je rug rechtop. Je knieën moeten net boven de enkels zijn."

Dat is ongeveer zo duidelijk als je kunt krijgen, en er zijn ook verdere hints dat de app schilderachtige ritten biedt om je door trainingen te begeleiden, net zoals de fiets van Peloton. Dat suggereert dat de roeier een eigen display zal hebben, als de andere apparaten van Peloton een soort gids zijn.

We hebben echter nog steeds geen officiële bevestiging gehad dat dit allemaal waar is, dus hoewel het er zeer waarschijnlijk uitziet, kan er voldoende tijd zijn voordat er iets wordt aangekondigd, of zelfs voordat er daadwerkelijk iets op de markt komt.