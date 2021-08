Peloton Tread loopband fix klaar, maar nog niet Tread Plus

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Peloton riep eerder dit jaar in mei zijn Tread Plus- en Tread- loopmachines terug na enkele veiligheidsincidenten, maar het bedrijf is nu klaar om deze problemen op de nieuwere en goedkopere Tread aan te pakken.

Het Amerikaanse bedrijf biedt eigenaren van de Tread vanaf deze maand de mogelijkheid om hun loopband te laten repareren. De reparatie vereist dat een door Peloton opgeleide technicus bij u thuis komt om een onafhankelijk geverifieerde reparatie te installeren die is goedgekeurd door de Consumer Product Safety Commission in de VS.

De reparatie zou "ervoor zorgen dat de touchscreen-console te allen tijde stevig aan het loopvlak is bevestigd". Eigenaren van het loopvlak kunnen het gratis servicebezoek en de gratis reparatie plannen door hun e-mail te controleren voor planningsdetails of door contact op te nemen met Peloton-ondersteuning.

Er wordt gezegd dat er iets meer dan duizend eenheden van het Peloton-loopvlak zijn getroffen, terwijl de Tread Plus 125.000 getroffen eenheden heeft. Er is momenteel geen woord over de Tread Plus en wanneer een reparatie kan worden aangeboden voor de oudere en duurdere machine - die betrokken was bij ten minste één dood - hoewel CEO van Peloton, John Foley, investeerders in een telefoontje vertelde dat het "zou kunnen duren maanden" om terug te keren naar de markt.

Foley zei ook dat Peloton "leider in veiligheid in de industrie" moest zijn en beweerde dat de gerepareerde eenheden "een van de veiligste, zo niet de veiligste loopbanden ter wereld" zouden zijn.

U kunt meer lezen over Peloton en wat het bedrijf te bieden heeft in onze aparte rubriek.