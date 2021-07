Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Connected-oefengigant Peloton lanceert een in-app-videogame die tot doel heeft de fitnesssessies van gebruikers te verlichten.

De op muziek gebaseerde game - in dit stadium bekend als Lanebreak - zal beschikbaar zijn voor Peloton Bike- en Bike Plus-abonnees, waarbij de speler de taak heeft een wiel op het scherm te besturen en doelen te bereiken door snelheid, weerstand en meer te veranderen.

Verschillende moeilijkheidsgraden zijn natuurlijk beschikbaar om te selecteren voordat je aan een Lanebreak-sessie begint, waarbij de duur en het muziekgenre ook kunnen worden geselecteerd.

Op dit moment bevindt Lanebreak zich nog in de vroege toegangsfase, met een bètaversie die alleen voor leden is gepland voor later dit jaar en voor een grootschalige lancering begin 2022. Als dat gebeurt, zal het naar verwachting drie soorten uitdagingen en manieren van vooruitgang bevatten.

Met pick-ups kan de gebruiker punten verdienen zolang hij erin slaagt in de vereiste rijstrook te blijven; Streams richten zich op cadans in ruil voor punten; en Breakers, zoals de naam al doet vermoeden, draait helemaal om energie-output.

Natuurlijk is Lanebreak niet het eerste voorbeeld dat we hebben gezien dat fitness wordt gegamificeerd - Nintendos Ring Fit Adventure is een opmerkelijk recent voorbeeld - maar het is een primeur voor Peloton. En het komt na veel proeven en pilot-minigames voor het bedrijf, met het idee om het belonings- en voortgangssysteem van gaming te benutten en toe te passen op zijn eigen hometrainer.

Het zijn echter niet alleen echte videogames waarmee Peloton hier concurreert, met speciale fietssimulatorplatforms (zoals Zwift en Road Grand Tours) die ook voortdurend op meer manieren werken om gebruikers betrokken te houden.

"Peloton heeft Lanebreak gemaakt als aanvulling op de door een instructeur geleide lessen met een frisse nieuwe ervaring voor leden, waardoor ze meer manieren hebben om betrokken en gemotiveerd te blijven bij hun trainingen", aldus het bedrijf in een release.

Tot dat moment verwachten we dat dit soort dingen meer als een aanvulling op het bredere Peloton-ecosysteem zullen fungeren, in plaats van een grote reden om voor het platform te kiezen.

Al met al is het bemoedigend om te zien dat het bedrijf iets anders probeert - en we kijken ernaar uit om het later dit jaar uit te proberen.