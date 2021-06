Peloton zal naar verwachting een hartslagarmband lanceren om de trainingsintensiteit te volgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Peloton zou zijn accessoires kunnen uitbreiden met een hartslagsensorband die op de arm kan worden gedragen en verbinding kan maken met Peloton- apparaten via Bluetooth of ANT+.

De informatie is ontdekt in de app die op Apple-apparaten draait, wat suggereert dat Peloton eraan werkt.

De band zal waarschijnlijk een optische hartslagsensor zijn, net zoals het type dat wordt aangeboden door de Polar Verity Sense , waardoor gebruikers die essentiële statistieken gemakkelijk kunnen bijhouden, zodat ze de intensiteit kunnen meten tijdens Peloton-trainingen.

Peloton heeft al een eigen borstband en Peloton-fietsen werken met een reeks bestaande hartslagsensoren van derden, met behulp van Bluetooth of ANT+. Dat omvat de Apple Watch, die kan worden gebruikt als hartslagmeter, maar ook Garmin-horloges, waarvan er vele ook de hartslag naar apparaten van derden kunnen verzenden.

Er wordt gezegd dat het apparaat van Peloton een klein display zal hebben, maar het is niet duidelijk welke extra functies de hartslagmeter zal bieden en of je het met andere apparaten kunt gebruiken, bijvoorbeeld je Garmin fietscomputer of je iPhone tijdens het hardlopen .

Het is niet te zeggen wanneer Peloton de aankondiging zou doen, maar dit type sensor is waarschijnlijk populairder dan borstbanden, wat sommige mensen ongemakkelijk kunnen vinden.

