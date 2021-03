Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Peloton heeft onlangs een aantal bedrijven overgenomen die kunnen aangeven wat het van plan is voor toekomstige producten.

Het kocht smartwatch-maker Atlas Wearables , het slimme trainingsmatbedrijf Otari en Aiqudo , dat een AI-aangedreven stemassistent ontwikkelde. Het is gemakkelijk om aannames te doen op basis van de bestaande portefeuilles van deze bedrijven wat Peloton mogelijk in petto heeft. We konden zien dat het gemakkelijk in de draagbare ruimte duikt en een interactieve mat loslaat en stemtechnologie over de hele linie integreert.

Momenteel concentreert Peloton zich op slimme fietsen en loopbanden, met een paar miljoen verkochte exemplaren tot nu toe , en het heeft meer dan 625.000 digitale abonnees. Hoewel dat indrukwekkend klinkt, is het de moeite waard om te onthouden dat Fitbit, eigendom van Google, alleen al in het eerste kwartaal van 2021 2,2 miljoen draagbare apparaten heeft verkocht.

Peloton kreeg een enorme boost van de COVID-19-pandemie. COVID-19-vaccins betekenen echter dat meer mensen terug naar de sportschool zullen gaan. We vermoeden dat het daarom zijn aandacht begint te richten op andere potentiële bronnen van inkomsten, waaronder nieuwe hardware. Dit is natuurlijk allemaal een raadspel, niets bevestigd door het bedrijf, maar het is nog steeds leuk om tussen de regels door te lezen.

