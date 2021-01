Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na een korte golf van geruchten de afgelopen weken, heeft OnePlus officieel zijn nieuwste product onthuld: de OnePlus Band.

Zoals de naam al doet vermoeden, is het de OnePlus-versie van de klassieke fitnessband en biedt alle mogelijkheden en de lage prijs die u zou verwachten.

Zoals de meeste fitnesstrackers is het een smalle band met een verticaal georiënteerd rechthoekig display vooraan en in het midden. Dat scherm is met name een 1,1-inch AMOLED-paneel.

OnePlus heeft het ontworpen met een tweekleurige band, met drie verschillende opties die beschikbaar zijn bij de lancering: zwart / grijs, lichtgrijs / oranje en tweekleurig blauw.

De band biedt continue bloedzuurstofverzadiging (SpO2) monitoring , evenals de gebruikelijke hartslagmonitoring, stap- en slaapregistratie.

Voor degenen die specifieke activiteiten of trainingen willen volgen, zijn er 13 modi inbegrepen. Deze omvatten yoga, cricket en vetverbranding, evenals de gebruikelijke hardloop-, fiets- en zwemmodi.

Natuurlijk is hij gebouwd om je meest zweterige en natste trainingen te weerstaan en is hij daarom voorzien van 5ATM (50m) waterbestendigheid met een gecertificeerde IP68-classificatie tegen het binnendringen van water en stof.

De batterij is goed om tot 14 dagen mee te gaan tussen oplaadbeurten, en als u wilt opladen, verwijdert u eenvoudig de display / tracker-eenheid van de band en plakt u deze op een houder met twee contactpunten.

Het is momenteel alleen beschikbaar in India met een pre-orderprijs voor vroege vogels van 2.499 roepies (ongeveer £ 25, $ 34), met een adviesprijs van 2.799 (£ 28 / $ 38) wanneer het officieel beschikbaar is.

Geschreven door Cam Bunton.