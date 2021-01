OnePlus Band wordt gelanceerd op 11 januari?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus staat op het punt zijn eerste fitnesstracker te lanceren, waarschijnlijk de OnePlus Band genoemd en - als de informatie van een bekende leaker klopt - zou deze volgende week kunnen worden gelanceerd.

11 januari is de datum om in je dagboeken te schrijven volgens Ishan Agarwal, die de releasedatum tweette samen met enkele voorheen onbekende specificaties.

Zoals bij elke moderne fitnesstracker krijg je de hele dag hartslagmeting, s nachts slaapregistratie en een lange batterijduur (14 dagen om precies te zijn).

Daarnaast beweert Agarwal dat we ook SpO2-bloedzuurstofverzadiging volgen en 13 verschillende activiteitsmodi voor het volgen van specifieke trainingen / activiteiten.

Er wordt gezegd dat het een 1,1-inch AMOLED-touchscreen aan de voorkant heeft en - kijkend naar de teasers van OnePlus zelf - het is het gebruikelijke rechthoekige verticale paneel dat in een dunne band zit.

Natuurlijk heeft een fitnessband geen zin als hij niet kan overleven in nat weer of je zweterigste trainingen niet aankan en het is dus geen verrassing dat IP68 water- en stofbestendigheid ook wordt verwacht.

Elke ochtend, als we wakker worden, zien we bijna een derde van de dag waarop we slapen over het hoofd zien.



Maar het is slaap die ons bepantsert om elke dag nieuwe uitdagingen aan te gaan, naar #NeverSettle



Het bijhouden van uw slaapkwaliteit is belangrijk. Hoe? We hebben je gedekt.



Ontvang een melding: https://t.co/tyxlW6cRmE pic.twitter.com/EPmEdvzPmL