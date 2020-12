Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft al bevestigd dat het een horlogeproduct zal uitbrengen , maar er is meer aan de hand: een betaalbare fitnesstracker, waarvan men vermoedt dat hij de OnePlus Band heet, is ook in de maak voor 2021.

Hoewel het horloge officieel is - zoals bevestigd op Twitter door OnePlus CEO, Pete Lau - is de OnePlus Band nog niet ondertekend en verzegeld. Android Central heeft echter bronnen die zeggen dat de betaalbare fitnesstracket de eerste draagbare lancering van het bedrijf zal zijn.

Velen beschouwen OnePlus misschien als een telefoonmaatschappij. Maar 2020 heeft al meer bewezen: het lanceerde OnePlus TV, zoals voor het eerst werd gepest in 2019 , op de Indiase markt; terwijl de mede-oprichter, Carl Pei, vertrok om deel uit te maken van een nog niet bekendgemaakte onderneming .

Maar terug naar de OnePlus Band. Met als belangrijkste doel betaalbaarheid - er wordt een prijskaartje van $ 40 (£ 30) voorgesteld - past het in het nieuwe OnePlus-model. In 2020 zagen we ook de komst van OnePlus Nord , met als doel de prijs van de telefoons van het bedrijf terug te brengen, nadat we de afgelopen zes jaar de vraagprijs van zijn vlaggenschepen hadden verhoogd.

OnePlus wil duidelijk producten aanbieden die op internationale markten passen, zoals het subcontinent, met als doel potentiële kopers weg te lokken van mensen als Xiaomis Mi Band. Kan de OnePlus Band slagen? We vermoeden dat we in januari of februari meer zullen horen - misschien in lijn met de tijdlijn van MWC Shanghai.

Geschreven door Mike Lowe.