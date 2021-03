Honor Band 6 wordt geleverd met een groter scherm, meer monitoring

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honor heeft een nieuw model van zijn populaire fitnesstracker aangekondigd, de Honor Band.

De Honor Band 6 wordt geleverd met het grootste display van de reeks tot nu toe, gebruikmakend van een 1,47-inch AMOLED-kleurenscherm met een resolutie van 194 x 368 pixels.

Het is ingekapseld in een 2.5D gebogen glazen scherm en heeft een anti-vingerafdrukcoating.

Ook nieuw is de bloedzuurstofverzadiging, terwijl een hartslagsensor de hartslag 24/7 kan volgen om eventuele afwijkingen te detecteren als ze zich voordoen.

Slaaptracking is ook aan boord, evenals 10 trainingsmodi, waaronder wandelen en hardlopen binnen en buiten, fietsen, roeien en gratis trainen. Het apparaat is ook waterdicht tot 50 meter, dus het kan ook indoor zwemactiviteiten volgen.

De batterijduur van de Honor Band 6 is naar verluidt tot 14 dagen na één keer opladen, terwijl snel opladen het drie dagen gebruik kan veroorloven voor slechts 10 minuten oplaadtijd.

Meldingen, slimme fotosluiter en andere verbonden smartwatch-achtige functies zijn ook beschikbaar bij aansluiting op een iPhone- of Android-handset.

De Honor Band 6 is vanaf 28 maart 2021 wereldwijd verkrijgbaar en kost € 49,99 in de Europese markten, £ 49,99 in het VK en $ 49,99 in de Verenigde Staten.

Geschreven door Rik Henderson.