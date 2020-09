Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

BERLIN (Pocket-lint) - Niet tevreden met de lancering van één horloge in september - er is de buitengerichte Watch GS Pro - Honor verbetert ook zijn fitness- en modefocus met de Watch ES.

Met een langwerpig 1,64-inch AMOLED-scherm - dat slechts 0,95 mm rand aan de zijkanten heeft, wat zorgt voor een schermgericht ontwerp - zit het ontwerp dat Honor heeft gekozen ergens tussen fitnessband en smartwatch in.

Omdat het een AMOLED-paneel is, is er de optie van een altijd-aan-display, dat een van de wijzerplaten kan weergeven.

De Watch ES is echter niet alleen een mooi gezicht, hij is 5ATM-gecertificeerd, wat betekent dat hij de waterdruk tot 50 meter kan beheren - ideaal om te zwemmen, douchen, een plons te nemen en nog steeds ongedeerd te functioneren.

Naast het volgen van fitness - er zijn 95 trainingsmodi en automatische trainingsherkenning - is er Honors slimme trainingsmaatje om oefeningsbewegingen op het scherm te geven, geïllustreerd op een manier om je te helpen bij het imiteren.

Dat alles is gekoppeld aan de TruSeen 4.0-hartslagmeter, een Sp02-bloedzuurstofmeting en een batterijduur die naar verluidt tot 10 dagen per oplaadbeurt meegaat.

De Honor Watch ES komt in drie kleuren - IJslands wit, meteorietzwart en koraalroze - geprijsd op € 99 in Europa. We wachten nog steeds op Britse prijzen.

Geschreven door Mike Lowe.