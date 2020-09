Honor Watch GS Pro is het eerste robuuste horloge van Honor voor buitenshuis

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

BERLIN (Pocket-lint) - Het was geen geheim dat Honor een robuuste smartwatch voor buitenshuis zou lanceren - zoals onthuld op 20 augustus 2020 . Maar nu is het officieel en zal het de Honor Watch GS Pro heten.

Het is de eerste keer dat het bedrijf dat eigendom is van Huawei zich op de markt voor draagbare buitenkleding begeeft en bestaande apparaten zoals de Honor Magic Watch opvolgt .

De GS Pro richt zich met name op die buitenactiviteiten, met wandelen, skiën en zwemmen, zijn trio van kernvolgvaardigheden. Het horloge - met een rond scherm van 1,39 inch - is gebouwd volgens militaire kwaliteit, met een behuizing van polycarbonaat en een frame van versterkt staal.

Om te wandelen zijn er "route terug" -opties, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van GPS, plus zonsopgang / zonsondergang, getijdencondities, maanfase en slecht weerwaarschuwingen. Er is ook een Sp02-monitor om de zuurstofsaturatie in het bloed te meten. Handig voor hoogtetraining.

Skiën en zwemmen gebruiken de ingebouwde hartslagmeter - Honours TruSeen 3.5-technologie - voor het beste resultaat, waarbij uw activiteit, duur, snelheid en berekening van het aantal verbrande calorieën tijdens een training worden bijgehouden. En, maar natuurlijk is er waterdichtheid tot 50 meter - essentieel voor buitenzwemmen!

Zoals met alle horloges van Huawei en Honor tot nu toe, kiest de ingebouwde software - de eigen software van het bedrijf, het is geen Wear OS - voor een lage verversingssnelheid om de levensduur van de batterij te verlengen. De 700 mAh-cel in de GS Pro gaat naar verluidt tot 25 dagen mee per oplaadbeurt, hoewel niet wanneer je constant bezig bent met volgen.

De GS Pro is verkrijgbaar in de kleuren Camo Blue, Charcoal Black en White. Het zal in Europa beschikbaar zijn voor € 249. We wachten nog steeds op Britse prijzen.

Geschreven door Mike Lowe.