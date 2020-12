Het lijkt erop dat Google een nieuwe fitnesstracker maakt, zoals Amazon Halo

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon verraste iedereen toen het eerder dit jaar Amazon Halo lanceerde en nu lijkt het erop dat Google van plan is om zijn eigen fitnesstracker uit te brengen.

De langdurige overname van Fitbit van $ 2 miljard door Google moest door een paar hoepels springen om goedgekeurd te worden voor de EU en staat nog steeds niet op groen in de VS, dus het lijkt erop dat de zoekgigant doorgaat met plannen voor een alternatief als het niet kan kopen Fitbit.

De plannen voor de tracker werden opgemerkt toen ze, net als veel andere nieuwe producten, voor certificering werden ingediend bij het US Patent Office.

Er is geen naam voor de band, terwijl er ook heel weinig te doen is met betrekking tot de functies - volgens 91Mobiles vermeldt de lijst alleen dat het een "polsbandje voor het volgen van fitness" is, wat een beetje niet verrassend is.

De Google-tracker heeft geen scherm en lijkt een geribbelde stoffen lus te zijn, een beetje zoals de Apple Watch Sport Loop , maar er is een kleine gesp. De riem heeft een redelijk standaard ogende sensor voor hartslag en beweging die zeker aan een op maat gemaakte oplader zal worden bevestigd.

Het apparaat wordt duidelijk bestuurd door een smartphone-app, want er is natuurlijk geen manier om gegevens te bekijken of te beheren vanaf de pols.

Geschreven door Dan Grabham.