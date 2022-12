EE Pocket-lint Awards 2022: Fitnessapparaat van het jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Elk jaar voor de EE Pocket-lint Awards beoordelen we de categorieën van het voorgaande jaar en beslissen we of we ze moeten aanpassen om de markt en de apparaten die we de afgelopen 12 maanden hebben beoordeeld zo goed mogelijk weer te geven. Voor 2022 hebben we één wijziging doorgevoerd ten opzichte van de Pocket-lint Awards van 2021, namelijk om de categorie Best Fitness Tracker te veranderen in Best Fitness Device.

We deden dit omdat fitnesstrackers niet de enige dingen zijn die moeten worden geprezen voor het helpen van mensen om hun fitnessdoelen te bereiken, met apparaten zoals Peloton en Hydrow die ook hun gewicht in goud leveren op dit gebied.

Er zijn ongelooflijke fitnessapparaten, die allemaal helpen om u te motiveren, aan te moedigen en naar uw doelen te leiden, wat die doelen ook mogen zijn. Er kan er maar één tot winnaar van de categorie beste fitnessapparaat worden gekroond, maar alle nominaties van dit jaar zijn uitzonderlijk.

Fitnessapparaat van het jaar: Garmin Forerunner 955

De voortreffelijke Garmin Forerunner 955 voldoet aan bijna alle eisen die wij aan een premium hardloophorloge stellen. Dat is een van de redenen waarom het door ons en ons eliteteam van juryleden is uitgeroepen tot fitnessapparaat van het jaar.

Garmin levert niet alleen aanzienlijke verbeteringen aan het ontwerp van de Forerunner 955, maar implementeert ook op deskundige wijze nieuwe functies zoals HRV Status en Training Readiness in een reeds uitgebreide tracking-ervaring. Het is een briljant fitnesstoestel dat zijn titel meer dan waardig is.

Hooggeprezen: Peloton Bike+

De Peloton Bike+ is dan wel door Garmin van de eerste plaats gestoten, maar het was maar net wie de kroon zou krijgen. De Peloton Bike+ krijgt in 2022 een eervolle vermelding als fitnessapparaat en wordt nipt tweede. Sommige dingen in het leven zijn moeilijk te begrijpen of te waarderen totdat je ze zelf hebt ervaren. Peloton is zoiets.

Het is heel gemakkelijk om je af te vragen waarom mensen de - laten we eerlijk zijn - obscene hoeveelheid geld uitgeven die de Peloton Bike en Bike+ kosten, niet alleen voor de spinfietsen zelf, maar ook voor het maandelijkse lidmaatschap dat ze dan nodig hebben. Maar nu we de Peloton Bike+ enkele maanden hebben ervaren, begrijpen we het helemaal. We begrijpen ondubbelzinnig waarom Peloton de gebruikersbasis heeft die het heeft en waarom, ondanks dat de Bike+ veel meer kost dan veel andere hometrainers die er zijn, het meer levert dan wat veel concurrenten bieden, en waarom het dit jaar een Highly Commended award kreeg.

De beste van de rest

De Garmin Forerunner 955 mag dan wel tot winnaar zijn uitgeroepen en de Peloton Bike+ een eervolle vermelding, de rest van de shortlist bestond uit een aantal werkelijk briljante toestellen. Je hoort vaak de uitdrukking "het Zwitserse zakmes van X", waarmee een product wordt bedoeld dat heel veel dingen heel goed doet - en de Garmin Fenix 7 Solar voldoet zeker aan die beschrijving. Ondertussen houdt de Fitbit Sense 2 nauwkeurig de activiteit bij, biedt hij uitstekende slaaptracking en heeft hij een reeks gezondheidsfuncties zoals uitstekende stress-tracking, waarmee hij een wereld op zich is.

De Amazfit T-Rex 2 is een betaalbare outdoor smartwatch, die de zo belangrijke robuuste bouwkwaliteit heeft van een horloge dat tegen een stootje kan - terwijl het ook de softwareslimheid heeft om het nuttig te maken tijdens een avontuur. Last but not least, de Withings ScanWatch Horizon is super-premium om te dragen, ziet er zo goed uit als alles op de markt, en brengt uitstekende tracking op tafel, waardoor het een geweldige propositie is op zijn eigen twee benen.

Wat zijn de Pocket-lint Awards?

De EE Pocket-lint Awards vinden jaarlijks plaats om het beste van de technologie van de afgelopen 12 maanden te vieren. Producten moeten volledig worden beoordeeld door het Pocket-lint team om in aanmerking te komen voor de Awards en de jurering vindt plaats tegen het einde van het jaar. Door middel van een proces van longlisting en shortlisting scoort het panel van deskundige juryleden de apparaten om te resulteren in de algemene winnaar en een Highly Commended runner-up.

De Pocket-lint Awards werden in 2022 voor de 19e keer uitgereikt.

Geschreven door Britta O'Boyle.