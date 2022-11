Garmin's nieuwste indoor fietstrainer is de Tacx Neo Bike Plus

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Garmin heeft een verbeterde versie aangekondigd van zijn meest complete indoor fietstrainer - de Tacx Neo Bike Plus, die een plaats krijgt aan de top van zijn trainingsaanbod.

De trainer kost maar liefst £3.499,99 of $3.999,99 als hij binnenkort op de markt komt, een behoorlijke stijging ten opzichte van de £2.299,99 die momenteel naast de minder geavanceerde Tacx Neo Bike staat.

Toch zou dit voor degenen die bloedserieus zijn over hun trainingswinst een zeer goede investering kunnen zijn. Verschillende elementen van de Neo Bike zijn opnieuw ontworpen voor de Neo Bike Plus, waaronder nieuwe programmeerbare shifters.

Dit maakt alles soepeler dan ooit, hoewel het maximale vermogen nog steeds maximaal 2.200 watt bedraagt, zoals bij de oudere Neo Bike.

Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis? Door Stuart Miles · 2 februari 2022 Pocket-lint daily is een dagelijkse technische nieuwsbrief samengesteld door Stuart Miles, de oprichter van Pocket-lint. Ontdek hoe u het elke ochtend

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Door de fiets te koppelen met de Tacx Training app kun je wegoppervlakken nabootsen om nauwkeuriger te oefenen, terwijl afdalingssimulatie ook het gevoel van snel afdalen nauwkeurig kan nabootsen, mits je de trainer op stroom aansluit.

De fiets heeft een 4,5-inch display, waarmee je route-informatie kunt oproepen of trainingsvideo's kunt volgen, opnieuw een gedeelde functie van de oudere versie.

In feite zien we geen supergroot aantal grote upgrades tussen deze twee modellen, dus het wordt interessant om hem in handen te krijgen en uit te proberen. Als de grootste upgrades pas echt duidelijk worden tijdens het gebruik, zou dat een deel van de consistentie achter de belangrijkste technische specificaties verklaren.

Voor meer informatie over de Tacx Neo Bike Plus kun je terecht op de website van Garmin, in afwachting van de release in de nabije toekomst.

Geschreven door Max Freeman-Mills.