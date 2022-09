Garmin lanceert Black Panther-versie van Vivofit Jr 3

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Garmin heeft al een tijdje niets meer laten zien van de samenwerking met Marvel, maar is nu terug met een nieuw horloge met superheldenthema in de vorm van een nieuwe Black Panther-versie van zijn fitnesstracker voor kinderen, de Vivomove Jr 3.

De Vivomove Jr 3 had al toegang tot een reeks Avengers-horlogegezichten, die deze nieuwe editie zal kunnen gebruiken samen met een nieuwe set opties die zijn gethematiseerd rond de Wakandan-legende.

Afgezien van de software heeft het horloge natuurlijk een kenmerkend zwart en paars bandontwerp dat een eerbetoon is aan het Black Panther-pak met dezelfde kleuren, dat we meer zullen zien in Black Panther: Wakanda Forever, dat later dit jaar uitkomt.

Afgezien van deze cosmetische verschillen is dit echter een normale Vivomove Jr 3 onder de motorkap, met dezelfde batterijduur van een jaar en tracking zonder franje als de basisversies.

Er is hier geen diepgaande hartslagmonitoring, maar alleen stap- en slaapmonitoring om u te helpen een idee te krijgen van hoe het met uw kind gaat.

Als ouder krijg je toegang tot een reeks van monitoring tools voor deze dingen, maar er is geen GPS of locatie tracking. Als je al een Vivomove Jr 3 hebt en een kind dat gek is op Black Panther, is het de moeite waard om te vermelden dat je de themaband voor het horloge apart kunt kopen.

De Black Panther Vivomve Jr 3 is nu verkrijgbaar voor $89,99, €89,99 en £79,99.

Geschreven door Max Freeman-Mills.