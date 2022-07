Garmin Edge Explore 2 is een vereenvoudigde fietscomputer voor wie gewoon wil fietsen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Garmin heeft een complete serie fietscomputers in de Edge-familie, waarbij de Explore 2 is ontworpen voor diegenen die de belangrijkste functies voor het fietsen willen, maar niet de sportieve kant van de zaak.

Dus je krijgt de GPS en cartografie, je kunt je ritten opnemen en genieten van meldingen op je toestel - evenals diensten zoals live tracking, maar zonder te verzanden in alle andere dingen die Garmin biedt op de Edge-serie.

Dat betekent dat er geen trainingsfuncties zijn zoals uithoudingsvermogen, workouts of een van de analyses die Garmin biedt door het bijhouden en verwerken van je gegevens.

Je krijgt wel belangrijke dingen, zoals ClimbPro om je te helpen inschatten hoe je een bepaalde heuvel moet aanvallen, maar je krijgt niet een aantal van de meer geavanceerde hardware zoals een gyroscoop.

Het verwijderen van al deze functies betekent dat de Garmin Edge Explore 2 een stuk betaalbaarder is. Hij is de helft goedkoper dan de Edge 1040 bijvoorbeeld, omdat hij ontworpen is voor mensen die op de fiets willen stappen en rijden, niet op de fiets stappen en trainen - en dat is het grote verkoopargument hier: je krijgt een Garmin Edge die veel betaalbaarder is.

Je krijgt nog steeds een 3-inch kleurenscherm, je krijgt nog steeds 16 uur batterijduur en Garmin's fietskaarten, maar je hebt ook meer in je zak als je het eenmaal hebt gekocht.

Hij is ook geschikt voor e-bikes en op sommige apparaten kunt u uw Edge Explore 2 met een kabel opladen terwijl u op uw e-bike zit.

Natuurlijk is er uitbreiding via het ecosysteem, werken met Garmin's Varia lichten, synchroniseren met Garmin Connect en verder met Strava of Komoot, evenals externe sensoren.

De Garmin Edge Explore 2 is nu verkrijgbaar voor € 249,99 / $ 299,99 / € 299,99.

Geschreven door Chris Hall.