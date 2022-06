Garmin Edge 1040 voegt zonnevaardigheden toe, zodat de zon je fietscomputer kan opladen terwijl je rijdt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Garmin heeft al veel van zijn sporthorloges voorzien van Power Glass, en het is dan ook misschien een verrassing dat het zo lang heeft geduurd voordat Garmin deze technologie ook in zijn Edge-familie van fietscomputers introduceerde.

De Garmin Edge 1040 Solar is voorzien van Power Glass op het 3,5-inch display, waardoor de kracht van de zon kan worden geoogst en de levensduur van het toestel wordt verlengd.

In de batterijbesparende modus zegt Garmin dat de levensduur wordt verlengd met 100 uur, of 42 minuten extra rijden per uur bij daglicht. Dat hangt er natuurlijk van af of de Edge 1040 Solar volgens Garmin 75.000 lux ontvangt, maar het zou moeten betekenen dat wanneer je op pad gaat met een minder dan volle batterij op een zonnige dag, je je over één ding minder zorgen hoeft te maken.

In werkelijkheid is dit een update van de Garmin Edge 1030 Plus die al een aantal jaren Garmin's vlaggenschip fietscomputer is, maar de belofte van een opgefriste gebruikersinterface zal worden verwelkomd.

Garmin zegt ook dat het in principe zichzelf zal instellen, wat betekent dat de eerste keer dat je het apparaat inschakelt je geen tijd hoeft te besteden aan het doornemen van de instellingen, het kan in principe de instellingen overnemen van een vorig Edge apparaat dat je misschien hebt gehad, of de meest voorkomende instellingen gebruiken die anderen gebruiken.

Het toestel is ontworpen om zowel op de weg als in het terrein te functioneren en biedt ondersteuning voor en compatibiliteit met een groot aantal sensoren uit het ecosysteem van Garmin en van derden, terwijl het ook compatibel is met indoor trainers, waaronder die van Garmin's merk Tacx.

Er is multi-band GNSS om de nauwkeurigheid van de satellietplaatsbepaling te verbeteren, en begeleiding om je te helpen focussen op het trainen van die delen van je rit die zwakker zijn, om gestage verbetering te behouden.

Je kunt vermogensbegeleiding krijgen (ervan uitgaande dat je een compatibele bron van vermogensgegevens hebt, zoals de Rally-pedalen van Garmin) om je te helpen je inspanningen tijdens een parcours op peil te houden - terwijl je je inspanningsniveaus tijdens een rit in realtime kunt volgen.

Natuurlijk krijg je ondersteuning voor al die eerdere functies die Garmin bood, waardoor je een complete toolkit hebt om je ritten en trainingen bij te houden, je beklimmingen in de gaten te houden en geavanceerde navigatie te bieden, zowel op de weg als daarbuiten.

Door te synchroniseren met Garmin Connect kun je al je gegevens op je telefoon zetten voor analyse - en synchroniseren met platforms van derden zoals Strava - terwijl je ook smartphone meldingen en geavanceerde functies als live tracking, groepsberichten en incidentenwaarschuwingen krijgt.

Er is ook een versie van de Garmin Edge 1040 zonder het zonneglas, die iets goedkoper zal zijn.

De Garmin Edge 1040 Solar is vanaf nu verkrijgbaar en kost £629,99 / $749,99 / €749,99.

Geschreven door Chris Hall.