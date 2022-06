Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Garmin heeft het doek getrokken van de Forerunner 255-serie - de veelbesproken upgrade van het middensegment hardloophorloge van het bedrijf.

In tegenstelling tot de vorige generatie zal het horloge deze keer in twee maten verkrijgbaar zijn, hoewel Garmin nog steeds een aparte versie zal aanbieden voor het offline afspelen van muziek.

Er is de 41mm Forerunner 255S en Forerunner 255S Music, evenals de 46mm Forerunner 255 en Forerunner 255 Music. Afgezien van de muziekfunctie en de grootte van de behuizing, is het enige andere echte verschil de prijs - de standaardmodellen kosten beide $349,99 / £299,99 / €349,99, terwijl de Music-modellen $399,99 / £349,99 / €399,99 kosten.

Dus, wat is er eigenlijk nieuw hier? Nou, de belangrijkste veranderingen zijn niet zo dramatisch als de Garmin Forerunner 955 die naast deze serie is uitgebracht, maar er is nog steeds genoeg om in te duiken.

De meest interessante toevoegingen zitten misschien wel in de software, met tal van nieuwe hulpmiddelen voor gebruikers om hen te helpen hun training bij te houden. De 255-serie biedt voor het eerst volledige ondersteuning voor triatlons, met de mogelijkheid om met één druk op de knop de tracking tijdens races of brick workouts te wijzigen.

Net als de Forerunner 955 is er nu ook een nieuwe racewidget. Deze geeft gebruikers in één oogopslag informatie over de verwachte wedstrijdtijd, het weer en een aftelklok, waarbij de dagelijkse trainingssuggesties ook veranderen op basis van hoe dicht de gebruiker bij een geplande wedstrijd is.

Dit komt bovenop het Morning Report, dat de dag van de gebruiker begint met informatie over het weer, een trainingssuggestie, een overzicht van de slaap en de gloednieuwe HRV Status. Deze functie houdt de variabiliteit van de hartslag tijdens de slaap van de gebruiker bij om meer informatie te verzamelen voor inzichten in herstel.

Buiten het trainen is er nu ook eindelijk ondersteuning voor Garmin Pay, terwijl de levensduur van de batterij sterk lijkt te zijn verbeterd ten opzichte van de Forerunner 245-serie.

Garmin suggereert dat de 255 modellen ongeveer 14 dagen meegaan in smartwatchmodus en 30 uur in GPS-modus, wat een grote sprong zou zijn ten opzichte van de zeven dagen in smartwatchmodus en 24 uur in GPS-modus die beschikbaar waren met de vorige generatie. De GPS-modus zal niet alleen beter zijn voor de batterij, want de nieuwe multi-band, multi-satelliet GPS zal waarschijnlijk ook de lock-on tijden en de nauwkeurigheid verbeteren.

We zijn momenteel de Forerunner 255S aan het testen, en we zullen ons volledige oordeel in de komende weken publiceren.

Geschreven door Conor Allison.