(Pocket-lint) - Garmin heeft officieel de Forerunner 955-serie onthuld - het nieuwste vlaggenschipmodel in de lijn van hardloophorloges.

De 955 vervangt de Forerunner 945 en introduceert een aantal belangrijke upgrades, waaronder opladen via zonne-energie, een touchscreen interface en multi-band GPS voor verbeterde nauwkeurigheid.

Het standaardmodel kost $499,99 / € 479,99 / € 549,99, terwijl de Solar-editie wordt verkocht voor $599,99 / € 549,99 / € 649,99.

Het opladen op zonne-energie is iets dat we hebben gezien bij andere recente topmodellen van Garmin, zoals de Fenix 7, en het lijkt bij te dragen aan de sterk verbeterde verwachtingen voor de levensduur van de batterij.

Garmin zegt dat de 955 in staat is om een batterijduur van 20 dagen te bereiken in smartwatch-modus, of tot 49 uur in GPS-modus. Als dat standhoudt, zou het een flinke boost betekenen ten opzichte van wat we zagen met de 945, uitgebracht in 2020, die een batterijduur van ongeveer twee weken bood (en 36 uur in GPS-modus).

Een andere overeenkomst tussen de 955 en de nieuwste Fenix is de verschuiving naar een touchscreen-interface, wat betekent dat de ervaring nu niet meer alleen wordt bediend met de vijf knoppen van het apparaat. Net als bij het multisporthorloge van het bedrijf zou dit het vegen door kaarten en dataschermen veel eenvoudiger moeten maken, en puristen (of mensen met zweethanden) hebben nog steeds de optie om met de drukknoppen te rommelen.

Op het gebied van softwarefuncties is er een gestage hoeveelheid toegevoegd - met, zoals je zou verwachten, de nadruk op training. HRV Status houdt nu de hartslagvariabiliteit van de gebruiker tijdens het slapen bij om een nauwkeuriger idee van het herstel te krijgen, terwijl Training Readiness slaap, hersteltijd, HRV-status en andere metriek gebruikt om inzicht te geven in hoe klaar het lichaam is om de trainingsbelasting aan te kunnen.

Voor degenen die trainen voor een specifiek evenement is er ook de nieuwe racewidget, die een snelkoppeling biedt naar wedstrijdspecifieke informatie, zoals prestatievoorspellingen, het weer en een aftelklok. Zodra een wedstrijd is gepland, worden ook de dagelijkse trainingssuggesties op basis hiervan aangepast.

Native running power wordt ook toegevoegd via de 955. Als je een Running Dynamics Pod of HRM-Pro hebt, kun je realtime meetgegevens over hardloopvermogen rechtstreeks op het horloge ontvangen.

Al je trainingen die je buitenshuis volgt, worden ondersteund door de nieuwe multi-band, multi-satelliet GPS-tracking, die voor een betere lock-on en tracking moet zorgen.

Aangezien dit model aan de top van Garmin's Forerunner lijn staat, zijn er een heleboel functies en snuisterijen die we nog niet genoemd hebben, zoals het offline afspelen van muziek (weet je nog toen dat een belangrijke functie was!), offline kaartondersteuning, Pulse Ox monitoring en tonnen bijgehouden meetgegevens.

We zijn momenteel de Garmin Forerunner 955 Solar aan het testen, en ons volledige oordeel zal de komende weken op de site verschijnen. Blijf op de hoogte.

Geschreven door Conor Allison.