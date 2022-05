Garmin Varia RCT715 integreert een naar achteren gerichte camera naast detectieradar om fietsers veilig te houden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Garmin Varia RCT715 bouwt voort op eerdere Varia toestellen van Garmin, nu met integratie van een naar achteren gerichte camera, naast zijn radar vaardigheden.

De Garmin Varia is populair voor achterdetectie voor fietsers, waarbij gebruik wordt gemaakt van radar om de fietser te waarschuwen voor voertuigen die van achteren naderen en inhalen, terwijl het ook fungeert als achterlicht.

Het ontbrekende stukje van de puzzel was natuurlijk de video-opname. Het is niet onbekend dat fietsers camera's dragen, vooral wanneer ze in drukke stedelijke omgevingen rijden, zodat bij ongevallen of andere incidenten videobewijs kan worden gebruikt.

De Varia RCT715 combineert alles in één apparaat om precies dit te doen, video op te nemen en automatisch op te slaan als er een incident is.

De video wordt opgenomen in 1080/30p en is vervolgens toegankelijk via de Garmin Varia-app. Er zijn twee modi beschikbaar, ofwel voor constante opname of alleen voor opname bij incidenten.

Bovendien kan de RCT715 communiceren met compatibele Garmin-toestellen, waardoor u enige controle krijgt over de videokant, maar dit maakt geen rearview livestream mogelijk - het is echt ontworpen om incidenten vast te leggen en op te slaan, zodat u ze later als bewijs kunt gebruiken.

Wat de radar en het licht betreft, is dit toestel ook compatibel met Garmin computers, maar net zoals bij de vorige Varia modellen ook met een reeks head units van derden, zoals Hammerhead.

Garmin zegt dat de batterij 4 uur meegaat met radar, video en lichten in nachtmodus, of 6 uur met de lichten in dagmodus, dus dit zal waarschijnlijk een toestel zijn dat je 's nachts moet opladen na je woon-werkverkeer, of voor elke lange rit.

De Garmin Varia RCT715 is nu verkrijgbaar voor $399,99 / £349,99 / €399,99.

Geschreven door Chris Hall.