Garmin Forerunner 955 en 255 zouden op 1 juni op de markt kunnen komen

(Pocket-lint) - Garmin zou zich kunnen voorbereiden op een update van de modellen en de bovenkant en onderkant van het assortiment met een nieuwe Garmin Forerunner 955 en Forerunner 255.

De datum die wordt gesuggereerd is 1 juni - en het is niet de eerste keer dat we over deze modellen horen. We hebben eerder al lekken gezien van de Forerunner 955 met verwijzingen naar LTE en Solar versies.

De Garmin Forerunner 955 wordt het vlaggenschip van Garmin's multisporthorloge, hoewel het vaak wordt opgepikt door hardlopers - met een brede functieset speciaal voor hardlopers.

De Garmin Forerunner 255 zit dichter bij het instapniveau, maar biedt veel waar voor uw geld, en geeft u een volledig scala aan functies - en naar verluidt zal het in een aantal verschillende versies komen, waaronder twee maten en in muziek- en niet-muziekversies. Het zal de Forerunner 245 updaten.

De bron van deze informatie komt van een Reddit-gebruiker, dus neem het met een korreltje zout, maar er is een prijs bijgevoegd. De Forerunner 955 Solar zal naar verluidt €699 gaan kosten, de standaard versie zal €599 gaan kosten.

De Forerunner 255 zal €400 kosten met muziek en €350 zonder muziek.

De datum van 1 juni betekent dat we niet lang meer hoeven te wachten tot we alle details te zien krijgen en we kunnen bepalen wat er precies veranderd is aan deze modellen. Garmin brengt heel wat toestellen uit en ze hebben een vrij lange houdbaarheidsdatum - maar ze blijven een populaire keuze voor wie een slimmer fitnesshorloge wil.

