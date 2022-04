Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Garmin is terug in de fitness trackers business, met de aankondiging van de komst van de langverwachte Vivosmart 5.

Als opvolger van de Vivosmart 4 die in 2018 debuteerde, is de nieuwste band van het bedrijf relatief licht op de upgrades.

De belangrijkste verandering is het display, waarvan Garmin aangeeft dat het 66 procent groter is dan het vorige model, evenals de toevoeging van een nieuwe bedieningsknop onder het display.

Bij oudere Garmin trackers was de bediening via menu's vaak een beetje lastig, terwijl het display zelf een beetje moeilijk was om nuttige informatie uit te halen.

Dat is veranderd met de $149,99 / € 129,99 Vivosmart 5, met de grotere tekst en veegbaar touchscreen display hopelijk maakt het makkelijker om daadwerkelijk navigeren door de menu's van de tracker.

Het unibody ontwerp is ook aangepast, en de tracker kan nu worden losgehaald en omgewisseld voor een andere band naar keuze.

Omdat er veel tijd zit tussen deze nieuwe generatie en de vorige, zijn er natuurlijk ook een handvol softwareverbeteringen geland.

Garmin merkt op dat waarschuwingen voor abnormale hartslag en veiligheidsfuncties nu aanwezig zijn, naast de stress en gezondheid tracking metrics die samen met de Vivosmart 4 zijn gelanceerd, zoals Body Battery, Pulse Ox metingen, continue hartslag monitoring en slaapstadium uitsplitsingen.

Zoals je mag verwachten, heeft de Vivosmart 5 ook een behoorlijke batterijlevensduur, waarbij Garmin aangeeft dat je hem ongeveer zeven dagen kunt gebruiken voordat je hem moet opladen.

Helaas is er echter nog steeds geen ingebouwde GPS, dus je zult het moeten doen met tethering met je smartphone.

De tracker is vanaf vandaag verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en mint. Wij zullen hem de komende weken testen, dus blijf op de hoogte voor onze volledige review.

Geschreven door Conor Allison.