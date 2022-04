Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Garmin's 900-serie Forerunners zijn universeel geliefd bij hardlopers over de hele wereld en bieden topprestaties en rijke, hardlooprelevante gegevens voor degenen die serieus bezig zijn met trainen en racen.

Het huidige model - de Forerunner 945 - werd iets meer dan twee jaar geleden gelanceerd en het lijkt erop dat het binnenkort zal worden vervangen. Niet voor de eerste keer heeft een detailhandelaar een holdingpagina voor de Forerunner 955 gepubliceerd, wat vrijwel bevestigt dat deze in de maak is.

Deze keer is de retailer in kwestie een in Zweden gevestigde retailer genaamd RunningShop.se, die pagina's heeft gepubliceerd voor zowel de Forerunner 955 als een Forerunner 955 Solar-editie.

Beide pagina's zijn sindsdien offline gehaald en retourneren een 404-foutmelding, maar NotebookCheck.net heeft een screenshot van beide pagina's gemaakt voordat ze werden verwijderd.

Helaas bevatten geen van de pagina's daadwerkelijk afbeeldingen van het horloge, dus hoe ze er uiteindelijk uitzien, is een gok, maar we zouden geen grote afwijking verwachten van het bestaande vijfknopssysteem.

Dankzij dit lek, en het vorige, weten we in ieder geval dat het horloge beschikbaar zal zijn met LTE-connectiviteit, en dat er dit jaar een Solar-editie zal zijn. Dus als de levensduur van de batterij het belangrijkst is, kan het Solar-model u een boost geven, vooral als u in de zomer veel van uw hardloopkilometers buitenshuis doorbrengt.

Hoewel er geen prijzen worden genoemd, verwachten we dat de 955 goedkoop is. Het is echter onwaarschijnlijk dat het zo duur zal zijn als het vlaggenschip multisport Fenix 7 of de nieuwe Epix.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 23 juni 2021 Prime Day 2021 zit er nu op!

Geschreven door Cam Bunton.