(Pocket-lint) - Een vermelding voor de Garmin Forerunner 955 is verschenen op de Australische website van het bedrijf, wat leidt tot speculatie dat een officiële aankondiging in behandeling is.

Zoals we zagen voorafgaand aan de lancering van de Garmin Venu 2 Plus - en soortgelijke lekken voor de Fenix 7 - werd een halfvolledige webpagina met details over het onbevestigde hardloophorloge opgemerkt door gebruikers met adelaarsogen van een Garmin-subreddit .

De pagina is nu natuurlijk verwijderd en is ook gedaan voordat deze door Google in de cache kon worden opgeslagen. In tegenstelling tot andere lekken, liet deze vermelding het apparaat ook niet in afbeeldingen zien, wat ons meestal de bijna-bevestiging geeft dat de opvolger van de Forerunner 945 inderdaad een 955-model zal zijn.

Natuurlijk, met Garmin die de afgelopen jaren bijna elk ander Forerunner-apparaat heeft vernieuwd, waaronder vorig jaar ook een LTE-versie van de Forerunner 945 in de VS, zou er altijd een nieuwe generatie van het vlaggenschip-hardloophorloge binnenkomen. de nabije toekomst.

Afgezien van de naam, laat de aanbieding ook zien dat het met LTE wordt verzonden en dat de bundel AU $ 1.049 kost (ongeveer $ 750 / £ 550). Normaal gesproken biedt Garmin zijn topklasse Forerunner aan met een hartslagmeter met borstband voor verbeterde nauwkeurigheid.

Aangezien het LTE-model van de 945 niet in Australië is gelanceerd, geeft dit aan dat de 955 standaard met de functie zal worden geleverd (of misschien alleen de optie in meer regio's), terwijl de prijsstijging vrijwel in lijn blijft met wat we zou verwachten, en wat we zagen van de sprong van de Fenix 7. Momenteel is het 945 LTE-model beschikbaar voor $ 649,99 zonder de meegeleverde borstriem, dus het is redelijk om te schatten dat een 'standaard' 955 LTE-model dichter bij $ 700 zou komen.

Afgezien van prijsspeculatie, is het belangrijk om te onthouden dat we ook geen idee hebben wanneer Garmin een officiële releasedatum zal aankondigen voor het volgende generatie hardloophorloge - als dat al zo is.

Als onlangs gelanceerde Garmin-horloges iets te bieden hebben, zullen er waarschijnlijk binnenkort meer details naar voren komen. We zullen dit stuk bijwerken met de laatste informatie.

Geschreven door Conor Allison.