Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je ooit een outdoor-fitness-tracking-horloge hebt bekeken, is de kans groot dat je hebt gehoord van Garmin's Fenix-assortiment, dat aan de top van zijn productassortiment staat. Voor 2022 is het vernieuwd in de vorm van de Garmin Fenix 7, dus wat is er nieuw en opwindend aan deze horlogeserie?

We zijn al lang fans van het Fenix-assortiment - de 6 Pro en 6 Pro Solar waren topproducten in onze recensies - en de Fenix 7 neemt al het goede eraan en bouwt voort op zijn functieset. Er zijn ook tal van opties om aan alle specifieke kenmerken te voldoen, met de Fenix 7S, Fenix 7, Fenix 7X allemaal beschikbaar in 'standaard', Solar en Sapphire Solar-edities - de laatste twee met zonne-energie en Power Sapphire-glas in toevoeging.

Het belangrijkste van de nieuwe functies van de Fenix 7 is een touchscreen, dat bij voorgangers ontbrak. Het kan worden uitgeschakeld als het niet naar uw smaak is, of als u het gewoon niet in het veld zou gebruiken, maar we zouden kunnen zien dat het nuttig is voor specifieke taken - misschien wanneer u thuis door gegevensdetails bladert, voor voorbeeld.

Er is ook dual-band GPS op de Sapphire Solar Edition (inclusief de L5-band), wat vooral handig is voor een buitenhorloge waar het signaal moeilijker te verkrijgen is. Er is zelfs een ingebouwde zaklamp (alleen op het 7X-model) om je weg te verlichten - hoewel je deze spaarzaam wilt gebruiken als je de batterij wilt sparen.

Alle Fenix 7-horloges zijn voorgeladen met SkiView om runnamen en moeilijkheidsgraden voor meer dan 2000 skiresorts over de hele wereld te visualiseren. De Solar- en Solar Sapphire-modellen worden geleverd met TopoActive-kaarten die wereldwijd kunnen worden gedownload (niet alleen regiospecifiek, zoals bij eerdere horloges het geval was). Dat laatste punt zal een grote aantrekkingskracht zijn voor wereldavonturiers die op zoek zijn naar topografische kaarten.

Garmin ontwikkelt al lang tools voor het beoordelen van energie, zoals BodyBattery in zijn hardloophorloges (die ook hier is opgenomen, synchroon gebruikt met de Pulse Ox bloedige zuurstofmonitor en 24/7 hartslagregistratie).

De Fenix 7 biedt ook Real-Time Stamina, dat is ontworpen om de inspanningsniveaus tijdens hardlopen of fietsen bij te houden. Er is ook een Visual Race Predictor-functie om uw algehele hardlooptraining te helpen beoordelen. Dan kan Recovery Time Advisor rekening houden met de trainingsintensiteit in elke discipline en advies geven over de benodigde rust.

Klinkt dan als een grote update van de Fenix-serie. Garmin zal ook een Epix 'Gen 2'-model introduceren, compleet met een AMOLED-scherm, scheef in de richting van een meer lifestyle-klant - een outdoor-alternatief voor, laten we zeggen, de Apple Watch Series 7 , als je wilt.

De Garmin Fenix 7-serie zal te koop zijn vanaf £ 599,99, waarbij de Solar- en Sapphire Solar-modellen onvermijdelijk meer kosten.

Geschreven door Mike Lowe.