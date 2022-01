Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Vivomove Sport, onthuld op CES 2022 , vertegenwoordigt Garmin's terugkeer naar het meer traditionele horloge met toegevoegde fitnessfuncties - aangezien de laatste release in deze serie de Vivomove HR was, helemaal in 2017 .

De Vivomove Sport wordt beschreven als een "hybride smartwatch", omdat hij klassieke horlogefuncties heeft, voornamelijk echte tikkende wijzers - die kunnen bewegen om een anders verborgen aanraakscherm te onthullen, vandaar de hybride producthouding.

De kast van de Vivomove Sport is voorzien van een siliconen band met een in kleur gecoördineerde wijzerplaat - er zijn drie kleuren om uit te kiezen - en heeft metalen accenten om die klassieke look op een eigentijdse manier te benadrukken.

Wanneer de Vivomove Sport niet wordt gebruikt als een klassiek horloge om eenvoudig de tijd af te lezen, biedt hij bloedzuurstofmeting, 24/7 hartslag, stress-tracking, slaapmonitoring en meer. De ingebouwde BodyBattery-functie gebruikt deze reeks sensoren om het huidige energieniveau van uw lichaam te beoordelen, op basis van uw input en output.

Beste Fitbit-fitnesstracker 2022: welke Fitbit past bij jou? Door Britta O'Boyle · 4 januari 2022

Zoals het 'Sport'-gedeelte van de naam van deze Vivomove al doet vermoeden, zijn er ook specifieke functies voor het volgen van sport, die gebruikmaken van verbonden GPS - dwz het is niet ingebouwd, je hebt hiervoor een extern apparaat nodig, zoals je telefoon - voor yoga , kracht, Pilates, cardio, loopband, fietsen en andere activiteiten.

Er wordt gezegd dat het horloge vijf dagen meegaat met al deze functies actief, of alleen in de horlogemodus blijft (dwz met het touchscreen uit) en je krijgt zes dagen gebruik per oplaadbeurt.

De Garmin Vivomove Sport is nu verkrijgbaar voor £ 159. Dat is minder dan het oudere Vivomove-product, wat een goed teken is, zolang je het ontbreken van ingebouwde GPS hier kunt accepteren als de afweging voor zo'n betaalbare prijs.

squirrel_widget_6435075