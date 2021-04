Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Garmin heeft de Venu 2 en de Venu 2S aangekondigd, waarbij de AMOLED-smartwatch nu verkrijgbaar is in twee verschillende maten.

De Venu 2 heeft een horlogekast van 45 mm en heeft een horlogeband van 22 mm, terwijl de Venu 2S een horlogekast van 40 mm heeft en een band van 18 mm, wat betekent dat je het horloge kunt kiezen dat het beste bij je past - en de banden kunt verwisselen als je zin hebt in iets anders.

De Venu is het antwoord van Garmin op andere premium smartwatches op de markt, met behulp van een AMOLED-display - bekroond met Gorilla Glass 3 om het te beschermen - om je rijkere beelden te geven dan je op zijn sportgerichte apparaten zult vinden.

Op de Venu 2 is er een vernieuwde interface, met animaties die je niet krijgt op andere Garmin-apparaten , terwijl er ook een vernieuwde focus is op HIIT-trainingen, met animaties op het scherm zodat je weet wat je zou moeten doen.

Er zijn profielen voor meer dan 25 sporten ingebouwd, terwijl compatibiliteit met Connect IQ betekent dat je extra apps en wijzerplaten kunt toevoegen.

De Venu 2-modellen circuleren rond een uitgebreide set sensoren, waaronder de hartslagsensor aan de achterkant van het horloge, bloedzuurstof, gps en bewegingssensoren, om je activiteit 24/7 te volgen.

Natuurlijk kun je de grote cardiotraining doen tijdens hardlopen, zwemmen en fietsen, maar er is nog veel meer te bieden, waaronder speciale wandel- en wandelmodi, evenals binnensporten.

Er is een behuizing van polycarbonaat met een roestvrijstalen rand, allemaal met een waterdichtheid van 50 meter, dus hij is blij met zwemmen, skiën, douchen of zweten.

Er is ook een volledige slaapregistratie die de Garmin Body Battery-functie van stroom voorziet, zodat u kunt zien hoeveel rust u nodig heeft op basis van uw activiteit, om u te helpen de juiste balans te vinden.

Er zijn ook gezondheidsfuncties, niet alleen het volgen van de gezondheid van vrouwen, maar een nieuwe functie Health Snapshot zal ook 2 minuten kijken naar de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed. U kunt uw fitnessleeftijd bepalen, stressniveaus bijhouden en nog veel meer.

Om het meeste uit uw Venu 2 te halen, moet u deze via Garmin Connect met uw smartphone verbinden, waar u diepgaande inzichten krijgt in uw gegevens en wat deze betekenen, terwijl u ook uw statistieken na het hardlopen kunt bekijken. en krijg toegang tot tal van trainingen die u met uw horloge kunt synchroniseren.

Garmin Connect geeft ook meldingen aan uw pols zodat u uw telefoon in uw zak kunt laten - terwijl Android-gebruikers kunnen profiteren van Quick Replies om die belangrijke berichten te beantwoorden.

De Venu 2 ondersteunt muziek, met de mogelijkheid om tot 650 nummers van Spotify, Deezer of Amazon Music te downloaden en te synchroniseren, terwijl Garmin Pay ook wordt ondersteund, waardoor betalingen onderweg mogelijk worden.

Er is ondersteuning voor het snel opladen van de batterij, waardoor je een dag kunt gebruiken vanaf 10 minuten aangesloten op het stopcontact, terwijl je meer dan 10 dagen kunt gebruiken in de batterijbesparingsmodus - het daadwerkelijke werkende leven zullen we bekijken wanneer we dit nieuwe model beoordelen .

De nieuwe Garmin Venu 2 en Venu 2S zijn nu verkrijgbaar voor € 399,99.

