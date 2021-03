Garmin Rally is een volledige reeks nieuwe vermogensmeterpedalen voor wielrenners en offroad-fietsers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het fietsen heeft het afgelopen jaar een enorme vlucht genomen, dus we kunnen niet anders dan het gevoel hebben dat de timing van de nieuwe pedaalintroductie van Garmin niet beter kan zijn. Introductie van Rally, dit is een hele nieuwe familie van pedalen die enkele of dubbele zijafmetingen ondersteunen, Shimano- of Look-schoenplaatjes en on- en offroad-fietsen.

Het bestaande assortiment Vector-pedalen van Garmin is populair bij fietsers, maar in de uitgaande modellen heb je twee opties: de Vector 3 biedt een dubbele opstelling, of de Vector 3S biedt enkelzijdige metingen voor wielrenners, met Garmin- of Look-schoenplaatjes.

De Rally-familie geeft je veel meer opties.

Ten eerste gaan de RK100 en RK200 verder vanaf de Vector 3 en ondersteunen ze Look Keo-schoenplaten zoals voorheen. De RK100 is het enkelzijdige model, terwijl de RK200 het dubbelzijdige model is voor de meest nauwkeurige gegevens.

De RS100 en RS200 zijn compatibel met Shimano SPD-SL-schoenplaatjes en zijn ook verkrijgbaar in enkele of dubbele modellen voor wielrenners.

Eindelijk zijn de XC100 en XC200 voor offroad vermogensmeting en ondersteunen ze Shimano SPD-schoenplaatjes en brengen Garmin een nieuw marktsegment binnen.

Het voordeel van dubbelzijdige metingen is dat u gegevens voor beide benen kunt krijgen, waardoor u aanpassingen kunt maken om het meeste uit uw rit te halen. Ze houden ook de tijd bij die zowel in het zadel als zittend is doorgebracht.

De Rally RK100, RS100 en XC100 (de enkelzijdige modellen) zijn goedkoper als ingang voor vermogensmeting op de fiets, maar Garmin zegt dat je in de toekomst kunt upgraden naar een dubbel detectiesysteem door de upgradepedalen te kopen om een paar.

De pedalen zullen op grote schaal worden ondersteund in compatibele fietscomputers en apps - zoals Zwift voorindoor trainers .

De pedalen geven je een batterijduur van 120 uur en de as is zo ontworpen dat hij kan worden verwisseld tussen verschillende Rally-pedaalbodys. Dat betekent dat u niet een complete set pedalen hoeft te kopen, u hoeft alleen een set te kopen en vervolgens de pedaalbody kit voor het andere type dat u wilt.

Er zijn metalen draden en een nieuw batterijcontact om de betrouwbaarheid van de pedalen te vergroten.

De prijzen - zoals het geval is voor vermogensmeters - blijven hoog, met de modellen met dubbele sensor variërend van £ 969,99 tot £ 1059,99. De modellen met enkele sensor zijn £ 569,99 tot £ 619,99.

Een upgrade-pedaal (om van single naar dual te gaan) kost tussen £ 489,99 en £ 529,99, terwijl de conversiekits van £ 179,99 tot £ 219,99 zijn.

Geschreven door Chris Hall.