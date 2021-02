Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Garmin heeft een nieuw horloge gelanceerd, specifiek gericht op ultralopers / duursporters. Het heet de Garmin Enduro, en is in wezen een rebadged Garmin Fenix 6 maar met verbeterde prestatietracking.

Wat het ontwerp betreft, ziet het er vrijwel identiek uit aan de Fenix 6-serie, maar wordt geleverd in verschillende kleuren en wordt geleverd met een nieuwe flexibele nylon band.

In plaats van de rode accenten van het Fenix-assortiment te hebben, heeft Endura geel / groene accenten en lijkt te komen in zowel staalgrijze als koolstofgrijze kleurvarianten. Dat is eigenlijk lichtgrijs en donkergrijs.

Het heeft Garmin Solar Power Glass ingebouwd om wat opladen tijdens het hardlopen bij helder daglicht te bieden en kan je batterijduur tot 65 dagen geven, volgens de release van Garmin.

Enduro heeft een verbeterd VO2 Max-meetsysteem met een nieuwe VO2 Max-mogelijkheid voor trailrun en past zich automatisch aan op de trailomstandigheden. Het houdt ook rekening met warmte en hoogte bij het meten van uw conditie.

Er is ClimbPro, een functie die je gegevens over hellingen, hoogteverschillen en afstanden geeft over je huidige en komende beklimmingen. U krijgt zelfs een rusttimer in de activiteitssessie Ultrarun waarmee u kunt registreren hoeveel tijd u doorbrengt op ruststations met een pauze / het nemen van water en voedsel.

Buiten het volgen van activiteiten, geeft het horloge u richtlijnen over hoe lang u moet rusten om effectief te herstellen. Het is ook geen statisch cijfer. Als u uw slaap en dagelijkse activiteit bijhoudt, past het uw tijd aan op basis van uw dagelijkse rust en beweging.

Voeg dat toe aan de metingen voor het bijhouden van de mountainbikesessies en aanbevolen trainingen en je hebt een echt multisporthorloge, maar dan wel aangepast voor zeer lange hardloopsessies.

Natuurlijk krijgt u alle andere actuele Garmin-functies, zoals het kunnen bekijken van kaarten, smartphonemeldingen, agenda-evenementen, dagelijkse hartslag, zuurstofverzadiging in het bloed, slaap, offline muziek afspelen en Garmin Pay voor contactloze betalingen.

Garmin Enduro is vanaf vandaag te koop met prijzen vanaf $ 799 in de VS of £ 699 in het VK.

Geschreven door Cam Bunton.