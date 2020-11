Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Black Friday is springlevend en de Garmin Vivoactive 4 is toegevoegd aan de pot met uitstekende deals waarvan je kunt profiteren.

Het sporthorloge is momenteel beschikbaar op Amazon voor $ 246,50 , verlaagd van $ 349,99.

Hoeveel u bespaart, hangt af van het model dat u kiest, maar de beste korting die momenteel beschikbaar is, is voor het standaard, zwarte model van 45 mm, waardoor u meer dan $ 100 kunt afsnijden. Er zijn echter ook heerlijke aanbiedingen voor andere kleurvariaties, waaronder het 40 mm-equivalent, de Vivoactive 4S - beschikbaar voor $ 269,99 .

Beide deals betekenen echt een aanzienlijke besparing op een toptracker, en de variaties in de maat maken het ideaal voor mensen met kleine of grote polsen. Er is ook een apparaat voor nodig dat naar de prijzige kant neigt en verandert het in een apparaat dat, in vergelijking met de concurrentie, zeer betaalbaar is.

Dus, wat maakt de Vivoactive 4 een solide smartwatch om in te investeren?

Als je een fervent sporter bent - vooral iemand die graag de afstand van hardloopsessies of cycli bijhoudt - is dit een goede keuze. In wezen combineert de Vivoactive 4 enkele van de elite-functies die u vindt op de ultradure Fenix- en Forerunner-apparaten en compileert ze in een meer smartwatch-y-pakket.

Naast gps, hartslagmeting en Garmins eigen reeks lichaamsvolgstatistieken, krijg je ook ondersteuning voor offline Spotify-afspeellijsten, slaaptracking en ondersteuning voor smartphone-meldingen.

Het is niet helemaal duidelijk hoe lang de besparingen zullen duren - en inderdaad of ze zullen doorgaan tijdens de Black Friday-periode - maar we zouden zeggen dat degenen die een Garmin-apparaat in de gaten hebben gehouden serieus moeten overwegen om hiervan te profiteren.

Geschreven door Conor Allison.