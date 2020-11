Uitstekende Garmin Forerunner 245 haalt de laagste prijs in Black Friday-verkopen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Black Friday-verkoop is serieus begonnen en een van de nieuwste Garmin Forerunner-apparaten is inbegrepen in de deals: de Forerunner 245.

De Garmin Forerunner 245 kost nu £ 179, een besparing van £ 70,99 .

Dat is een geweldige prijs voor een volwaardig fitnesshorloge, geweldig voor beginnende atleten en in staat om al je trainingen en wedstrijden bij te houden.

Het is vermeldenswaard dat deze versie muziek biedt, die zich op een duurdere versie van dit apparaat bevindt - en het lijkt erop dat het aanbod op dit moment alleen betrekking heeft op de grijze en merlot-kleuren.

De Forerunner 245 is het tweede niveau in Garmin-apparaten, zit boven de Forerunner 45 en biedt GPS, hartslag en een volledige selectie van activiteiten volgen. Het houdt niet alleen uw training bij, maar ook uw dagelijkse stappen en slaap.

Aan de hand van de verzamelde gegevens kunt u onderzoeken welke voordelen uw training biedt en hoe goed u herstelt, terwijl hardlopers goed worden bediend dankzij geavanceerde hardloopdynamiek.

Het is niet te zeggen hoe lang deze deal zal duren - hij staat momenteel vermeld als zijnde slechts geldig tot en met 20 november. We houden hier alle Garmin-deals bij.

Geschreven door Chris Hall.