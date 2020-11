Garmin voegt zwangerschapstracering toe aan zijn horloges en Garmin Connect

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Garmin heeft een functie aan Garmin Connect toegevoegd waarmee u uw zwangerschap kunt volgen, waarbij uw Garmin-horloge een bijdrage levert aan de foto.

Garmin Connect is de bijbehorende app van Garmin die op uw Android- of iPhone-apparaat wordt uitgevoerd en verbinding maakt met uw wearable, maar u toegang geeft tot heel veel gegevens. U kunt details over uw zwangerschap invoeren, zodat u de voortgang kunt volgen via Garmin Connect en feedback en nuttige informatie kunt krijgen.

Er zal een weekoverzicht zijn met informatie over zaken als de grootte van de foetus, samen met voedings- en bewegingsadviezen om u gezond te houden.

Dit wordt vergezeld door zwangerschapsspecifieke symptoomregistratie, zodat u details kunt vastleggen zoals babybewegingen, hoe u zich voelt of bloedglucosespiegels. Natuurlijk kunt u ook functies zoals slaaptracking en Body Battery op uw Garmin-apparaat gebruiken om te zien hoe het met u gaat.

Compatibele horloges zullen de nieuwe Zwangerschap Tracking Connect IQ-app kunnen gebruiken , en die apparaten bevatten de meeste recente generatie Forerunner-apparaten van de 245 tot de 945, Fenix, Venu en Venu Sq, evenals Vivoactive 3 en 4-modellen . U kunt ook de widget voor het volgen van de gezondheid van vrouwen op de Vivomove gebruiken om de zwangerschap bij te houden.

U kunt ook dingen doen zoals uw trainingsstatus pauzeren, waarschuwingen voor hoge hartslag inschakelen en hydratatieherinneringen ontvangen om uzelf op het goede spoor te houden.

U vindt de opties in Garmin Connect onder gebruikersinstellingen> gezondheid van vrouwen.

Geschreven door Chris Hall.