Garmin Vivofit Jr 3 vernieuwt populaire fitnesstracker voor kinderen

(Pocket-lint) - Garmin heeft een nieuwe en bijgewerkte versie van de Garmin Vivofit Jr aangekondigd, met een nieuw ontwerp en een aantal nieuwe functies.

De Garmin Vivofit Jr 3 is verkrijgbaar in vier uitvoeringen: Disney Princess, The Little Mermaid, Black Panther en Iron Man, maar heeft nu een vierkante vorm, dus het lijkt een beetje meer op een gewoon horloge.

Het gaat door met het bijhouden van die essentiële statistieken, zoals slaap, stappen en minuten activiteit, met beloningen voor het behalen van de activiteitsdoelen, en ontgrendelt de bijbehorende app met "avonturen" gerelateerd aan het karakter van de tracker.

Dankzij een kindergedeelte in de app kunnen ze, zodra de activiteitsdoelen zijn bereikt, deze avonturen verkennen, waardoor ze hopelijk gemotiveerd blijven om actief te blijven.

Die content zullen avonturen zijn met Ariel, Belle, Jasmine, Mulan en Rapunzel voor de Disney Princess-modellen, terwijl avonturen uit de Infinity Saga met Marvel-personages beschikbaar zijn voor de Black Panther- en Iron Man-versies.

U kunt meedoen als onderdeel van een gezin, klusjes toewijzen en waarschuwingen plannen op het horloge.

De levensduur van de batterij zou een jaar meegaan, terwijl hij ook waterdicht genoeg is om mee te zwemmen. De nieuwe Garmin Vivofit Jr 3 kost $ 79,99 of £ 79,99 en is beschikbaar in het vierde kwartaal van 2020.

Geschreven door Chris Hall.