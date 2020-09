Garmin Venu Sq is een levende smartwatch met een sportieve Garmin-stamboom

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vrijwel alle Garmin-horloges zien er hetzelfde uit. Of je nu naar de Fenix, Forerunner of iets uit de Vivo-familie kijkt, er is een duidelijk Garmin-kijk op dingen. De Venu Sq verandert dat en verschuift naar een nieuwe vorm.

Zoals de naam al doet vermoeden, zijn de Venu Sq - en de Music Edition daarvan - rechthoekig in plaats van rond, en verschuiven naar een stijl die lijkt op de Apple Watch, maar boordevol Garmins afkomst in sport- en fitnesstracking.

Er is een 1,3-inch display aan de voorkant met Corning Gorilla Glass om krassen tot een minimum te beperken. Het is afgezet met een aluminium rand, terwijl de band van siliconen is. Er is een reeks kleuren beschikbaar.

Veel van de functies zullen Garmin-gebruikers bekend voorkomen: er is een constante hartslagmeting, GPS voor nauwkeurige routetracking, ongeacht welke sport je doet, evenals tal van wellnessfuncties.

1/6 Garmin

De slaapregistratie van Garmin draagt gegevens bij aan het Body Battery-systeem dat bijhoudt hoe actief u bent en hoeveel rust u krijgt en u vertelt of die balans goed is of dat u meer rust nodig heeft.

Net als andere Garmin-apparaten biedt het ook bloedige zuurstofmonitoring en waarschuwt het u voor abnormale hartslag, net als de nieuwe Apple Watch Series 6 .

Al uw gegevens kunnen worden gesynchroniseerd met Garmin Connect en smartphoneconnectiviteit - naar Android- of iPhone-apparaten - betekent dat u onderweg meldingen kunt ontvangen. Er is ondersteuning voor Garmin Pay en met de Music Edition kunt u afspeellijsten synchroniseren, zodat u met een Bluetooth-hoofdtelefoon naar degenen kunt luisteren zonder uw telefoon. Het ondersteunt ook Garmin Coach om u te begeleiden bij het verbeteren van uw conditie.

De batterijduur komt binnen op 6 dagen wanneer je de Venu Sq als een smartwatch gebruikt, of je kunt 14 uur GPS-tracking hebben. Dat zou je misschien een Ironman kunnen helpen, maar het is waarschijnlijker dat je gemoedsrust hebt dat je genoeg batterij hebt om die 5K die je wilt doen te voltooien en de rest van het weekend te dragen zonder je zorgen te maken over de levensduur van de batterij.

Hoewel de Venu Sq je een betrouwbare sportpartner zal bieden, lijkt het eerder op een apparaat dat op de fitness- en gezondheidsmarkt wordt gebruikt dan op een enthousiaste atleet. Dat maakt de prijs van £ 179,99 aantrekkelijk, omdat je voor die prijs veel Garmin-goedheid krijgt.

De Venu Sq Music Edition is iets duurder en kost £ 224,99.

Geschreven door Chris Hall.