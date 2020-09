Lek: Garmin neemt het op tegen Apple Watch met Garmin Venu Sq

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Garmin bereidt zich misschien voor om een apparaat te lanceren dat in een iets andere richting beweegt en het in directe concurrentie met de Apple Watch trekt.

De Garmin Venu Sq heeft een vierkante vorm, in plaats van het bekende ronde ontwerp dat de meeste Garmin-apparaten siert. Door een smartwatch in een vierkante of rechthoekige stijl te verplaatsen, lijkt het nu op de Apple Watch en we kunnen niet anders dan het gevoel hebben dat er een hint van is naar de Garmin Venu Sq.

De Garmin Venu werd in 2019 gelanceerd als een rond horloge, waarbij in feite de vaardigheden van de Garmin Vivoactive 4 werden opgepikt, maar het display werd geüpgraded met AMOLED. Dat maakt het een geweldig horloge om naar te kijken - iets dat geldt voor de Apple Watch - maar het betekent ook dat de batterijduur een klap krijgt.

De aanstaande Venu Sq heeft geen AMOLED-scherm, maar houdt het vast aan het LCD-scherm dat de prijs waarschijnlijk laag zal houden - naar verluidt kost het € 200. Het scherm wordt 1,3-inch groot met een resolutie van 240 x 240 pixels.

Je krijgt de fitnessfuncties waar Garmin bekend om staat, waaronder de hartslagsensor en gps, met ondersteuning voor tal van sporten, verbinding met Garmin Connect en NFC voor Garmin Pay .

Er komen twee versies, waarvan er één offline muziek ondersteunt en één zonder die functie. Typisch voegt de toevoeging van muziekondersteuning de prijs toe.

Er is geen woord over wanneer we dit nieuwe model van de lancering van Garmin zullen zien, maar het is logisch om te profiteren van de vierkante horlogetrend met iets dat stevig in het lifestyle-segment zit.

Geschreven door Chris Hall.