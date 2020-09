Garmin Forerunner 745 wordt gelanceerd om het aanbod van multisporthorloges in het middensegment te versterken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Garmin Forerunner 735XT is al jaren een steunpilaar voor triatleten. Terwijl de Forerunner 935 en 945 zijn meegekomen om veel meer functionaliteit te bieden, heeft de 735XT gevochten, dankzij een indrukwekkende reeks functies en aangename prijzen.

Garmin heeft de Forerunner 735XT nu officieel geüpdatet met de Forerunner 745. De naam XT wordt geschrapt omdat het horloge netter in de Forerunner-reeks past. Het is nog steeds gepositioneerd als een horloge voor multisportatleten, die specifiek hardlopen en fietsen willen ondersteunen, terwijl het ook voorziet in het brede scala aan functies dat u op veel van de Garmin-horloges krijgt. Belangrijk is dat het veel van de functies weerspiegelt die u aantreft in de beste apparaten uit de 900-serie van Garmin.

Trainingen op het apparaat en gedetailleerde trainingsgegevens worden gepresenteerd. U kunt suggesties krijgen voor dagelijkse trainingen, inclusief hardlopen en fietsen, op basis van de huidige trainings- en herstelniveaus, u kunt alle statistieken bijhouden die u zou verwachten, zoals hartslag, GPS-gegevens, VO2 Max, trainingsbelasting en trainingseffecten.

Met behulp van extra sensoren - zoals de nieuwe HRM-Pro of een vermogensmeter - kun je nog meer gegevens krijgen voor je hardlooptraining of je fietstraining, terwijl zwemmers details krijgen over afstand, slag, tempo en meer.

Wat u ook doet, uw herstel wordt voorgesteld, zodat u weet hoe lang het duurt voordat u zich voorbereidt op de volgende zware sessie, terwijl ook rekening kan worden gehouden met levensstijlfactoren, zoals hoe stressvol uw dag is of hoe nou je slaapt.

Nu ondersteuning voor muziek, tot 500 nummers kunnen worden gesynchroniseerd met de Forerunner 745, zodat u tijdens het hardlopen of in de sportschool kunt luisteren naar uw vooraf geladen Spotify-, Deezen- of Amazon Music-afspeellijsten via uw Bluetooth-hoofdtelefoon. Er is ook Garmin Pay , dat mobiele betalingen ondersteunt, zodat u die herstelschudding op weg naar huis kunt krijgen met slechts een veeg van uw pols.

Alles wordt gesynchroniseerd met Garmin Connect, met integratie in services zoals Komoot en Strava, terwijl smartphoneberichten om je pols worden geserveerd.

Er zijn eindeloze functies die vrijwel al uw sportieve behoeften ondersteunen, terwijl dit horloge 1 week batterijduur en tot 16 uur GPS-tracking belooft - waarmee u die Ironman zou moeten omzeilen. Die batterijduur is korter dan de Forerunner 945 en op het eerste gezicht is dat het grote verschil tussen deze toestellen.

De Garmin Forerunner 745 kost £ 449,99 en is nu beschikbaar.

Geschreven door Chris Hall.