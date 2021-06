Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is een reeks kortingen op Garmin-horloges in Amazons Prime Day-verkoop, en een van de beste Garmin-apparaten is toegevoegd aan de lijst - de Garmin Fenix 6.

Er zijn kortingen voor de hele familie horloges, of je nu in het VK of de VS bent, dus je kunt jezelf wat geld besparen.

• Garmin Fenix 6 - bespaar $ 300 / £ 200,99 - nu $ 499,99 / £ 329. Bekijk de deal opAmazon US | Amazon verenigd koninkrijk

• Garmin Fenix 6 Pro - bespaar £ 224,99, nu £ 375. Bekijk het aanbod op Amazon UK

• Garmin Fenix 6S Pro - bespaar $ 200, nu $ 499,99.Bekijk het aanbod op Amazon US

De Fenix 6 is Garmins top-of-the-range sporttoestel, biedt geavanceerde statistieken voor alle soorten sporten, maar is echt gericht op buitenavonturiers.

Het geeft je hartslag, GPS, hoogte, een kompas, geavanceerde hardloopstatistieken, slaapregistratie, smartphonemeldingen, routebegeleiding, racetempo - en het geeft je een batterijlevensduur van 14 dagen.

Het is gebouwd om tegen een stootje te kunnen, met een roestvrijstalen rand die het 1,30-inch scherm beschermt, samen met gemakkelijk verwisselbare banden, terwijl het Pro-model een saffierscherm heeft voor nog meer bescherming.

Voor degenen die een kleiner model willen, krijgen de 6S en 6S Pro ook korting - en als u iets groters wilt, krijgt u ook korting op de 6X Pro. Klik gewoon door de opties via de bovenstaande links om de gewenste optie te vinden.

De Fenix 6 ondersteunt geavanceerde smartwatch-functies zoals Garmin Pay en Bluetooth-hoofdtelefoonondersteuning, zodat je je muziek kunt afspelen zonder dat je een telefoon nodig hebt.

U kunt de informatie die u op het toestel kunt lezen aanpassen met Garmin Connect IQ en al uw meetwaarden synchroniseren met uw smartphone voor latere analyse. Het is ongetwijfeld een van de beste sporthorloges die je kunt kopen.

Geschreven door Chris Hall.