(Pocket-lint) - Er is een reeks kortingen op Garmin-apparaten in de Prime Day-verkoop van Amazon en een van de beste Garmin-apparaten is toegevoegd aan de lijst: de Garmin Fenix 6.

De Garmin Fenix 6 heeft een korting van 33 procent gekregen , waardoor deze is teruggebracht tot £ 356 - een besparing van £ 174 op de adviesprijs. Er zijn ook kortingen op de Garmin Fenix 6S , de kleinere versie van hetzelfde model.

De Fenix 6 is de topklasse sporttoestellen van Garmin, die geavanceerde meetgegevens biedt voor alle soorten sporten, maar echt gericht is op avonturiers in de buitenlucht.

Het geeft je hartslag, gps, hoogte, een kompas, geavanceerde hardloopgegevens, slaap-tracking, smartphonemeldingen, routebegeleiding, racetempo - en het geeft je een echte batterijduur van 14 dagen.

Het is gebouwd om wat ruw en tuimelen te weerstaan, met een roestvrijstalen rand die het 1,30-inch scherm beschermt, samen met gemakkelijk verwisselbare banden.

Het ondersteunt ook geavanceerde smartwatch-functies zoals Garmin Pay en Bluetooth-hoofdtelefoonondersteuning, zodat u uw muziek kunt afspelen zonder een telefoon nodig te hebben.

U kunt de informatie die u op het toestel kunt lezen aanpassen met Garmin Connect IQ en al uw meetgegevens synchroniseren naar uw smartphone voor latere analyse. Het is ongetwijfeld een van de beste sporthorloges die u kunt kopen.

Er zijn verschillende versies van het horloge, waaronder verschillende maten, dus zorg ervoor dat je het model krijgt dat je wilt en dat de korting van toepassing is op dat model. We verwachten dat deze aanbieding de komende 24 uur beschikbaar zal zijn.

Geschreven door Chris Hall.