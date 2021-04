Hoe u aangepaste hardloop- of ritroutes kunt maken met Garmin Connect

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Garmin Connect is meer dan alleen een plek om de gegevens te bekijken die zijn verzameld door uw Garmin-horloge of fietscomputer. Het is een portaal naar een hele wereld van functies en functies, inclusief het maken van aangepaste routes voor hardlopen of fietsen.

Als je het verveelt om altijd langs dezelfde wegen te gaan, dan is het een snelle stap om een nieuwe route te maken en die naar je Garmin-apparaat te laten sturen.

Hier leest u hoe u eropuit kunt komen en nieuwe routes kunt ontdekken.

Het is heel eenvoudig om een aangepaste route te maken voor hardlopen of fietsen via Garmin Connect. Zorg er eerst voor dat de Garmin Connect-app op uw telefoon ( Android , iOS ) is geïnstalleerd en dat u bent aangemeld.

Open Garmin Connect op uw telefoon. Vouw het zijmenu uit en tik op training> cursussen. Je ziet een lijst met je cursussen met bovenaan de optie cursus maken. Tik op "cursus aanmaken" en selecteer het type, selecteer vervolgens "automatisch" op het volgende scherm U wordt vervolgens gevraagd om de lengte in te voeren die u wilt dat de koers is en de richting waarin u vanaf uw startpunt wilt gaan, en om deze een naam te geven. Ten slotte krijg je een kaart van je locatie te zien, tik je op waar je begint en eindigt en je route wordt gemaakt.

Dat is alles wat u hoeft te doen om de route te maken, waarbij de app u vervolgens een kaart presenteert. U kunt enkele aanpassingen maken, zoals het veranderen van de richting, maar dat is het eigenlijk.

Nadat u een koers heeft opgeslagen, moet u deze naar uw apparaat verzenden, zodat u die route vanaf uw pols of stuur kunt navigeren. Tik op het menu rechtsboven in het scherm en je ziet de optie om het naar je apparaat te sturen, waar het zal verschijnen nadat je horloge is gesynchroniseerd met de app.

U kunt ook aangepaste routes uitzetten, wat iets meer werk is, maar handig kan zijn als u naar een specifieke plaats wilt gaan. Selecteer in stap 4 hierboven "aangepast" en je hebt dan de mogelijkheid om een speld op de kaart neer te zetten en ernaartoe te navigeren. Je kunt veel pinnen gebruiken of slechts één, misschien laat je die pin vallen op de locatie die je wilt omdraaien.

Ten slotte, als dit te veel moeite kost op uw telefoon, kunt u dit ook in een webbrowser doen via connect.garmin.com . Nadat u uw route heeft opgeslagen, wordt deze gesynchroniseerd met uw smartphone-app en kan deze vervolgens naar uw apparaat worden verzonden.

Je hebt natuurlijk een Garmin-apparaat nodig dat routebegeleiding ondersteunt als je die route naar je pols of fietscomputer wilt sturen en onderweg navigatie wilt krijgen. Het is een geweldige optie als u zich op een nieuwe locatie bevindt of als u gewoon nieuwe routes in uw omgeving wilt verkennen. Hier is een lijst met alle apparaten die deze functie ondersteunen:

D2

D2 Bravo

D2 Charlie

D2 Delta

D2 Delta PX

D2 Delta S

Afdaling Mk1

Edge-serie

Epix

Fenix-serie

Forerunner 245

Forerunner 245 Music

Voorloper 645

Forerunner 645 Music

Forerunner 735XT

Forerunner 745

Forerunner 910XT

Forerunner 920XT

Forerunner 935

Forerunner 945

Instinct-serie

Marq-serie

Tactix-serie

Geschreven door Chris Hall.