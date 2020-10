Garmin Forerunner 45 hardloophorloge krijgt £ 60 korting op Prime Day-verkopen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Garmins hardloophorloges op instapniveau, de Forerunner 45 en 45S, hebben grote kortingen op Amazon gezien bij de verkoop op Prime Day voor £ 109.

Met een adviesprijs van ongeveer £ 169 is de gemiddelde verkoopprijs voor de Forerunner 45 ongeveer £ 139, maar de verkoop van Prime Day ziet dat sterk teruglopen tot £ 109,99 , wat een geweldige prijs is voor zoveel functies.

De Garmin Forerunner 45 heeft een volledige reeks fitness-trackingfuncties, waaronder GPS en optische hartslag van de scanner aan de achterkant van het horloge.

Het maakt verbinding met uw telefoon via Garmin Connect, zodat u gemakkelijk toegang heeft tot al uw gegevens, maar ook zodat u smartphonemeldingen van uw telefoon kunt ontvangen wanneer u uw horloge draagt.

Er is ondersteuning voor een volledige reeks verschillende sporten, waaronder fietsen, cardio, yoga en nog veel meer, evenals volledige coachingfuncties, zodat u uw activiteit kunt aanpassen aan uw conditie.

De Forerunner 45 is verkrijgbaar in twee verschillende maten, waarbij de Forerunner 45S een kleiner model is voor mensen met kleinere polsen - en beide zijn afgeprijsd .

Geschreven door Chris Hall.