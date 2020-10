Garmin Vivoactive 3 afgeprijsd tot £ 123 in Amazon Prime Day-uitverkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn enkele grote kortingen op fitnesstrackers in de verkoop van Amazons Prime Day - en een aantal van de beste komt van Garmin.

De Garmin Vivoactive 3 kan van jou zijn voor slechts £ 122,99 in de verkoop van vandaag.

De Vivoactive 3 is Garmins versie van de fusie van smartwatches en fitnesstracker. Het doet alle tracking die je van Garmin zou verwachten met hartslag en GPS, maar voegt lifestyle-functies toe, zoals Garmin Pay.

De Vivoactive 3 behoorde tot een nieuwe generatie Garmin-apparaten, waardoor je een meer lifestyle en minder sportief ontwerp hebt, waardoor het een geweldige smartwatch is voor dagelijks gebruik. Het maakt verbinding met uw Android of iPhone, biedt veel aanpassingsmogelijkheden en voert een reeks apps en services uit. Het is nu bijgewerkt met de Vivoactive 4, maar het is nog steeds een aantrekkelijk apparaat.

Natuurlijk is fitness een groot deel van het pakket en de Vivoactive wordt geleverd met vooraf geladen profielen voor grote sporten, evenals het bijhouden van uw dagelijkse activiteiten zoals stappen en slaap.

Met Garmin Pay kunt u in het VK contactloos betalen (zolang uw bank dit ondersteunt), en alles is toegankelijk via het touchscreen.

Er zijn verschillende versies van de Vivoactive 3 beschikbaar, met verschillende kleuren.

