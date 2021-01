Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Garmin Pay is vergelijkbaar met Fitbit Pay , Apple Pay , Google Pay en Samsung Pay . Het is een mobiel betalingssysteem dat werkt met contactloze betalingslezers, zodat u bij een winkel direct vanaf uw pols kunt afrekenen zonder uw portemonnee of telefoon nodig te hebben.

Met Garmin Pay kunt u bijvoorbeeld hardlopen, stoppen om een fles water te kopen en ervoor betalen met alleen uw Garmin-apparaat.

Dit is wat u moet weten over Garmin Pay, inclusief welke apparaten dit aanbieden en hoe het werkt.

Garmin Pay werkt net als concurrerende contactloze betalingssystemen. Met een compatibel Garmin-horloge kunt u dingen betalen door uw pols bij een contactloze kaartlezer te houden - dat is alles. U hoeft niet te zoeken naar uw telefoon, portemonnee, kaarten of contant geld.

Garmin Pay instellen is eenvoudig. Het enige dat u hoeft te doen, is naar de Garmin Connect mobiele app op uw smartphone te gaan, vervolgens op het gedeelte Garmin-apparaten te tikken (onder het tabblad Meer, direct boven het menu Instellingen) en uw compatibele apparaat te kiezen - bijvoorbeeld Vivoactive 3 of Forerunner 645 Selecteer daar Garmin Pay.

Als u niet zeker weet of Garmin Pay werkt met uw toestel, kaart of bank, tikt u op de blauwe help-link onder aan het volgende scherm.

Als u klaar bent, tikt u op Uw portemonnee maken. U wordt vervolgens gevraagd om een viercijferige toegangscode te maken om de virtuele portemonnee op uw horloge te beveiligen. Voeg daarna uw MasterCard- of Visa-kaart toe, die Garmin Pay zal gebruiken om uw aankopen te doen. Selecteer eerst het kaarttype en voer vervolgens handmatig uw kaartgegevens in of scan deze met de camera van uw telefoon, maar zorg ervoor dat u de verificatiecode invoert die u via sms hebt ontvangen.

Zodra het verificatie- en tokenisatieproces is voltooid, wordt de kaart aan uw portemonnee toegevoegd. U kunt de kaart bekijken door op Garmin Pay te tikken en vervolgens op Beheer uw portemonnee. U ziet op elk moment opties om een kaart tijdelijk uit uw portemonnee te verwijderen of te verwijderen.

Garmin Pay werkt met "veel creditcards en betaalpassen van grote banken", evenals met "veel grote creditcards en betaalpassen, waaronder Visa en MasterCard." Nu, hier is het ding: hoewel kaarten van MasterCard en Visa allemaal compatibel zijn, kunt u ze niet gebruiken tenzij uw bank wordt ondersteund. Als dat niet het geval is, kunt u uw kaart niet aansluiten.

Zowel Apple Pay als Google Pay hebben even geduurd om banken aan boord te krijgen met hun respectievelijke mobiele betalingstechnologieën, dus het zal even duren voordat uw bank wordt ondersteund.

Santander is de eerste grote bank in het VK die Garmin Pay contactloze betalingen ondersteunt. Zowel particuliere als zakelijke klanten met creditcards en pinpassen kunnen profiteren van de ondersteuning.

Garmin Pay werkt overal waar contactloze betalingen worden geaccepteerd, waaronder meer dan een miljoen winkels. Zoek tijdens het afrekenen naar hetsymbool voorcontactloos betalen in de buurt van kaartlezers.

Hoewel winkels naast Apple Pay en Google Pay mogelijk geen specifiek door Garmin Pay geaccepteerd logo in hun venster hebben, moet u uw Garmin-apparaat kunnen gebruiken om te betalen als u een symbool voor contactloos betalen ziet.

De volgende winkels in de VS en het VK behoren tot de enorme aantallen die contactloze betalingen accepteren en zowel met Apple Pay als Google Pay werken:

Starbucks, Bloomingdales, Disney, Duane Reade, Macys, McDonalds, Nike, Petco, Staples, Subway, Unleashed, Walgreens, Whole Foods, Boots, Bills, Dune, Waitrose, M&S, Wagamama, Nandos, Liberty en Lidl

Houd op je horloge de actieknop ingedrukt om het menu Navigatiebediening te openen. Tik vervolgens op het virtuele portemonnee-pictogram en voer uw viercijferige toegangscode in. U wordt elke 24 uur gevraagd uw toegangscode in te voeren of na elke keer dat u het horloge weer opzet nadat u het heeft afgedaan. Zodra de portemonnee open is, verschijnt automatisch uw laatst gebruikte kaart, maar u kunt altijd overschakelen naar een andere kaart.

Om over te schakelen, veegt u op uw scherm omlaag naar de volgende. Nadat u een kaart heeft gekozen, vraagt uw horloge u om uw pols bij een contactloze kaartlezer te houden. De buitenste rand van uw wijzerplaat licht na enkele ogenblikken groen op om aan te geven dat de aankoop is voltooid en keert na voltooiing terug naar uw standaard wijzerplaat. En dat is het.

Opmerking: drie onjuiste pogingen om uw toegangscode in te voeren, vergrendelen uw virtuele portemonnee op het horloge zelf. U moet naar de Garmin Connect Mobile-app op uw smartphone gaan om een nieuwe toegangscode in te stellen. (U moet op dit punt uw oude toegangscode opnieuw invoeren. Als u deze niet meer weet, zal Garmin uw volledige virtuele portemonnee verwijderen om u te beschermen. Herhaal in dat geval de bovenstaande installatiestappen).

Garmin Pay is beschikbaar op de 53 van zijn huidige apparaten, evenals op enkele oudere. U kunt de volledige lijst bekijken op de Garmin-website , maar hieronder vindt u een samenvatting van enkele van de ondersteunde apparaten.

Garmin Vivoactive - 4, 4s, 3, 3 muziek

Garmin Forerunner - 645, 645 Music, 745, 945

Garmin Fenix 5 Plus - X & S

Garmin Fenix 6 - Pro Solar, Solar, Pro, Sapphire, S Pro Solar, S Pro, S Sapphire, S, X Pro, X Sapphire, X Pro Solar

Garmin Venu - Venu Sq, Venu Sq Music,

Garmin D2 Delta

Garmin Legacy-serie

Garmin Vivomove - Luxe, stijl

Afgezien van de toegangscode die u tijdens de installatie hebt gemaakt, heeft u geen andere verificatie nodig, zoals een vingerafdrukscan, maar kunt u mogelijk geen grote betalingen uitvoeren. In het VK zijn contactloze betalingstransacties vaak beperkt tot £ 45, terwijl sommige Amerikaanse banken dit beperken tot $ 50.

