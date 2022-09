Fitbit-gebruikers moeten zich vanaf 2025 aanmelden met Google-account

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Vanaf 2023 zullen Fitbit-gebruikers gaan migreren naar een Google-account, in plaats van zich aan te melden met hun huidige Fitbit-accounts.

Om te beginnen zal dit niet verplicht zijn. Bestaande gebruikers kunnen zich blijven aanmelden met hun Fitbit-account, maar tegen 2025 zijn alle gebruikers gemigreerd en moeten ze zich aanmelden met een Google-account.

Er zal een optie zijn om je fitnesstrackergegevens te migreren naar een Google-account zodra de dienst live is, zodat je al je bestaande records en fitnesstrends kunt behouden. Google zegt ook dat het deze gegevens privé zal houden en dat het ze niet zal gebruiken voor advertentiedoeleinden.

Bovendien zal Google de Fitbit-accounts niet zomaar zonder waarschuwing uitschakelen. In zijn ondersteuningspagina's zegt het dat het "transparant zal zijn met onze klanten over de tijdlijn voor het beëindigen van Fitbit-accounts via kennisgevingen binnen de Fitbit-app, per e-mail en in hulpartikelen."

Je zou genoeg kennisgeving en meerdere herinneringen moeten krijgen tussen nu en wanneer de Fitbit-accounts in 2025 worden beëindigd.

Voor nieuwe klanten die nog een Fitbit moeten kopen, zal het aanmelden voor een nieuw Fitbit-account vanaf 2023 niet meer mogelijk zijn. Zodra de Google-accounts optie live is, wordt dat de de facto manier om een nieuw account in te stellen bij het registreren en activeren van een nieuw Fitbit-apparaat.

De informatie werd door Fitbit gedeeld in een update van een van zijn ondersteuningspagina's over de migratie, en er zal meer informatie worden verstrekt wanneer de Google-accounts live gaan voor Fitbit.

